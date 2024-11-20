Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) öğrencileri, TUSAŞ uçakları için alternatif malzeme geliştirecek. TUSAŞ’ın hava araçlarının yangın riski taşıyan bölgelerinde kullanılmak üzere tasarlanacak malzemenin; yangın anında ateşin yayılmasını engellemesi ve mevcut sistemin sorunlarına çözüm getirmesi hedefliyor.BURSA (İGFA) - Bursa Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü öğrencileri, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Lift Up Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Tezi Projesi’nde yer almaya hak kazandı.Son sınıf öğrencilerinden oluşan MateriaLynxekibi “Isıl Koruma Malzeme/Kaplama/Film Teknolojisi Geliştirme” konulu proje adı altında, Türkiye’deki birçok başvuru arasından seçilen iki takımdan biri olma başarısı gösterdi.RümeysaYılmazyıldırım, Özgür Özcan, Elif Coşgun, Enes Malik Esen ve Mihriban Kaya’dan oluşan MateriaLynx ekibin akademik danışmanlığını, BTÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Deniz Uzunsoy ve Doç. Dr. Cihan Kaboğlu, sanayi danışmanlığını iseTUSAŞ’tan Dr. Burhan Şahin üstleniyor.

MALZEME ATEŞİN YAYILMASINI ENGELLEYECEK, SORUNLARI ÇÖZECEK

Öğrenciler projeleri kapsamında; havacılık sektöründe ihtiyaç duyulan yenilikçi çözümler geliştirmek amacıyla, hava araçlarında yangın riski taşıyan bölgeler için kullanılan ısıl koruma malzemelerine, alternatif bir tasarım üzerine çalışıyor.MateriaLynx ekibinin TUSAŞ için geliştireceği alternatif malzeme,yangın anında ateşin yayılmasını engelleyecek. Ayrıca yüksek sıcaklıkların diğer bölümlere geçişini önlemek için geliştirilecek yalıtım malzemesinin, mevcut sistemlerin sorunlarına çözüm getirmesi de hedefleniyor.

REKTÖR ÇAĞLAR: ÜRETEN NESİLLER YETİŞTİRİYORUZ

Türkiye’nin savunma sanayisinde yerli ve yenilikçi çözümler geliştirme hedefine katkı sağlayan öğrencileri kutlayan BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, “Üniversitemizin kaliteli akademik kadrosu ve güçlü altyapısı ile beraber bizler,Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda üreten nesiller yetiştirmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencilerimizin, milli savunma sanayi tesisimiz olan TUSAŞ için malzeme üretecek olması gurur verici. Akademisyenlerimizin ve öğrencilerimizin böyle önemli projelerde yer almasını her zaman destekliyoruz. Bu kapsamda Türkiye genelinde TUSAŞ’tan projesi geçen 2 takımdan biri olma başarısı gösteren öğrencilerimizigönülden kutluyorum. Siz yeter ki üretin biz her zaman yanınızdayız” dedi.