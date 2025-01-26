Bursa Teknik Üniversitesi Danışma Kurulu Toplantısı, Bursa Valisi Erol Ayyıldız başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, BTÜ'nün eğitim modeli, akademik projeleri, hedefleri, kamu ve sektör paydaşları ile yürütülen çalışmaları değerlendirildi.BURSA (İGFA) - Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) şehir ve sektörle gerçekleştirdiği çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Daha önce Arama Konferansı ve Sektör Sorun Çözüm Pazarı düzenlenmesi, Teknik Üniversiteler Birliği’nin kurulması gibi adımların ilk defa atılmasını sağlayan BTÜ; bu kez, kamu, sektör ve STK paydaşlarının katıldığı “Danışma Kurulu Toplantısı” düzenledi.

Mimar Sinan Yerleşkesi Turkuaz Salon’da düzenlenen toplantıda; BTÜ’nün eğitim modeli, akademik projeleri, hedefleri, kamu ve sektör paydaşları ile yürütülen çalışmaları değerlendirildi. Toplantı, Bursa Valisi Erol Ayyıldız’ın konuşması ile başladı.

Vali Erol Ayyıldız, üniversitelerin kente değer katması gerektiğini belirterek, “Şehrin üniversiteye, üniversitenin ise şehre katkı sağlaması şart. Buradaki hadise, şehrin tüm imkân ve kabiliyetlerini üniversiteye sunmak, üniversitenin de bu imkânları değerleriyle halka sunmasıdır. Yani organize sanayi imar, hava ve su kirliği gibi şehri ilgilendiren konuları çalışmanın ana gövdesi üniversitelerdir” dedi.

Bursa Teknik Üniversitesi ve diğer üniversitelerden şehrin öncelikleri doğrultusunda projeler beklediklerini vurgulayan Vali Ayyıldız, “Bizim sorumluluğumuz ise bu projeleri, mümkün olduğunca gerçekleştirmek, elimizde ne kadar imkân varsa üniversitemize açmak. Bizler üniversitelerimizin hizmetkârıyız ve şehre, ülkeye katkı sağlayacak tüm projelere açığız. Bu kapsamda danışma kurulu toplantısının da büyük faydalar getireceğini düşünüyorum” diye konuştu.

BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, üniversite olarak paydaşlarla beraber üretmeye özen gösterdiklerini belirterek, Danışma Kurulu’nda da bunu uyguladıklarını belirtti.

BTÜ’nün şehirle ve toplumla bütünleşme hedefi ile çalıştığını belirten Rektör Çağlar, BTÜ akademisyenlerinin şehir ve toplum konusunda öncü rol üstlenecek pek çok projesinin olduğunu söyledi. İlçe belediyeleriyle gerçekleştirilen AB Proje Fikri Geliştirme Çalıştayları’nın bunun bir örneği olduğunu ifade eden Rektör Çağlar, şehir ve toplum için üretmeye devam edeceklerini aktardı.