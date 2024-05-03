Bursa Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (BTÜ-SEM), özel yetenekli çocukların potansiyellerini keşfetmelerine ve geliştirmelerine olanak sağlayacak yeni bir eğitim programı başlatıyor. BTÜ-SEM tarafından düzenlenen eğitim programında, özel yetenekli çocukların ilgi alanlarına yönelik tasarlanmış dersler ve etkinlikler yer alıyor.BURSA (İGFA) - BTÜ-SEM’den yapılan açıklamada, eğitim programının Türkiye’deki 5-12 yaş arası özel yetenekli çocuklar için üstün yeteneklerini ve sahip oldukları potansiyeli kullanmalarına olanak sağlamak üzere hazırlandığı bildirildi. Program kapsamında, katılımcılara Yaratıcı Fikirler Atölyesi, Fen Bilimleri Atölyesi, Bilgisayar Bilimleri – Robotik & Kodlama Atölyesi ve Sosyal Duygusal Öğrenme ve Karakter Gelişimi Atölyesi gibi çeşitli atölyeler sunulacak. Bu atölyelerde çocuklar, problem çözme, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, iletişim ve iş birliği gibi önemli becerilerini geliştirirken, aynı zamanda bilim, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematik (STEAM) alanlarında da bilgi ve becerilerini zenginleştirecekler.

Açıklamada programın amacının özel yetenekli çocukların potansiyellerini tam anlamıyla ortaya çıkarmalarına destek vermek olduğu vurgulanıyor. Minik dâhilerin ilgi alanlarında gelişmelerine olanak sağlayacağı ifade edilen bu eğitim programıyla, çocuklara nitelikli bir eğitim sunulacağı kaydedilirken, gelecekteki başarılarına katkı vermesi hedeflendiğinin altı çiziliyor.

Özel Yetenekli Çocuklar İçin Hafta Sonu Zenginleştirilmiş Eğitim Programı, 5 Mayıs Pazar başlıyor. Programa kayıtlar BTÜ-SEM’in web sayfasında (https://sem.btu.edu.tr/) online olarak devam ediyor.