Bursa Teknik Üniversitesinin (BTÜ) her yıl düzenlediği, “BTÜ Tercih Günleri” başlıyor. 24-25 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek olan BTÜ Tercih Günlerinde, üniversite adayları akademisyenlerle birebir görüşerek, bölümler hakkında bilgi alabilecek. Bu sayede adaylar geleceğini doğru bir şekilde yönlendirebilecek.BURSA (İGFA) - Üniversite adaylarının tercih süreçlerine katkı vermek amacıyla BTÜ Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü’nce organize edilen etkinlik, Mimar Sinan Yerleşkesi Turkuaz Salon’da gerçekleşecek. Aday öğrenciler ve aileleri BTÜ Tercih Günleri’nde, tercih edecekleri bölümleri daha yakından tanıma fırsatı bulacak. 24-25 Temmuz tarihlerinde 13.00 - 16.00 saatleri arasında 2 gün sürecek etkinlikte, aday öğrenciler ve veliler BTÜ’nün tüm bölümleri için hazırlanan statlarda kendilerini bekleyecek akademisyenler ile bire bir görüşmeler yapacak. Böylelikle tercih etmek üzere oldukları bölümleri daha yakından tanıma fırsatını elde edecekler. BTÜ Tercih Günleri’ne katılacak aday öğrenciler ve aileleri aynı zamanda; yerleşkeler, eğitim sistemi, beslenme ve kütüphane hizmetleri, kültür-sanat ve spor faaliyetleri, laboratuvarlar, BTÜ’nün başarı ile uyguladığı İşletmede Mesleki Eğitim Programı (İMEP), yatay geçişler, çift ana dal ve uluslararası öğrenci değişim programları gibi pek çok konuda da bilgi sahibi olacak.

REKTÖR ÇAĞLAR’DAN ADAY ÖĞRENCİLERE DAVET

Hayatlarının en önemli kararlarını vermenin arifesindeki üniversite adaylarını ve en büyük destekçileri olan ailelerini, BTÜ Tercih Günleri etkinliğine davet eden BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar “Doğru tercih; adayları sevdikleri mesleğe ve mutlu bir yaşama götüren, çok önemli anahtardır. Adaylar ve aileler bu anahtarı en doğru şekilde kullanmalılar. Gençler, bireysel yetenekleri ile doğru orantılı ve ilgi duydukları alanları tercih etmeliler. Adayların bu alanları belirmelerinde BTÜ akademisyenleri kendilerine katkı vermeye hazır. Bu süreçte tüm aday öğrencileri ve ailelerini, üniversitemizi yakından tanımaları için ‘BTÜ Tercih Günleri’ne bekliyoruz.” şeklinde konuştu.

TEORİK VE UYGULAMALI EĞİTİM…

Dünya’daki bilimsel gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve eğitim sistemlerini sürekli güncellediklerini de ifade eden Rektör Çağlar şu açıklamalarda bulundu; “Günümüz iş dünyasında başarılı olmak için, belirli alanlarda uzmanlaşmak gerekiyor. Biz BTÜ yönetimi olarak bu gerekliliğin bilinci ile eğitim programlarımızı güncelliyoruz. Üniversitemizde öğrencilerimize, teorik eğitimin yanında kaliteli uygulamalı eğitim de sunmaktayız. Son sınıfa gelen öğrencilerimiz, İMEP kapsamında, sektörlerin öncü firmalarında bir dönem boyunca tam zamanlı çalışarak iş tecrübesi ediniyor. Mezunlarımızın yüzde 90’ından fazlası kısa sürede seçkin firmalarda istihdam ediliyor. Tüm sektörler ve sanayi ile oluşturduğumuz güçlü işbirlikleri sahaya, hem teknoloji hem ürün hem de istihdam olarak yansıyor. Bütçesinden Ar-Ge yatırımlarına en çok pay ayıran devlet üniversitelerinin başında yine BTÜ geliyor. Bu sayede gelişmiş laboratuvarlar ve atölyelerde öğrencilerimiz uygulama - araştırma imkânı buluyor. Tüm bu imkânlardan faydalanmak üzere aday öğrencileri Üniversitemize davet ediyor, tercih süreci ve yerleştirme sonuçlarının tüm adaylar için hayırlı olmasını temenni ediyorum.”

BTÜ’DE 3 YENİ BÖLÜM AÇILIYOR

Çağın gerekliliklerine uygun şekilde öğrencileri sektöre hazırlayan BTÜ’de 3 yeni bölüm açılıyor. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesinde “Yapay Zekâ ve Makine Öğrenmesi” ile “Veri Bilimi ve Analitiği” bölümleri bu sene ilk kez öğrenci alacak. 30’ar kontenjana sahip bu bölümlerden mezun olan öğrenciler, yapay zekâ ve bilişimin pek çok alt alanında “uzman” sıfatıyla iş sahibi olabilecek. Denizcilik Fakültesi bünyesinde “Denizcilik İşletmeleri Yönetimi” Bölümü de ilk öğrencilerini almaya hazırlanıyor. Tercih kılavuzunda yer alan 20 kontenjanlı bölümden mezun olan öğrenciler, denizcilik sektöründe operasyon ve pazarlama gibi departmanlarda istihdam edilecek.