İznik Belediyesi ve Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) “Proje Fikri Geliştirme Çalıştayı’nda buluştu. İznik Belediyesi ev sahipliğindeki çalıştayda, BTÜ’lü akademisyenler ve belediye yöneticileri İznik için yenilikçi fikirler geliştirdi. AB projesi hedefli çalıştayla, İznik’in öncelikli ihtiyaçlarına proje fikirleri üretilirken, ilçenin tanınırlığının artması da amaçlanıyor.

BURSA (İGFA) - “Proje Fikri Geliştirme Çalıştayı’nın açılışına İznik Kaymakamı Arif Karaman, BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, BTÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç, Prof. Dr. Sinan Uyanık ve Prof. Dr. Beyhan Bayhan, Genel Sekreter Selim Uzun, BTÜ akademisyenleri ve İznik Belediyesi yöneticileri ile personeli katıldı. Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, “Belediyemizin çevre, şehircilik, afet, kültür ve sosyal konularında sürdürdüğü çalışmaların üniversitemizin bilimsel desteği ile birleşmesi, ilçemizi daha yaşanabilir ve daha akıllı bir şehir haline getirecek adımları atmamızda büyük rol oynayacaktır” diye belirtti. Başkan Usta günün anısına Rektör Çağlar’a İznik Çinisi üzerine işlenmiş Piri Reis Haritası hediye etti.

BAŞKAN USTA: ÜNİVERSİTEMİZİN BİLİMSEL DESTEĞİ ÖNEMLİ

Yerel yönetimlerin, kendi şehrindeki üniversitelerle ortak hareket etmesinin önemine dikkat çeken İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta ise “İlçemizin potansiyelini harekete geçirecek birçok başlıkta Avrupa Birliği proje fikirlerinin bizlere büyük katkısı olacaktır. Belediyemizin çevre, şehircilik, afet, kültür ve sosyal konularında sürdürdüğü çalışmaların üniversitemizin bilimsel desteği ile birleşmesi, ilçemizi daha yaşanabilir ve daha akıllı bir şehir haline getirecek adımları atmamızda büyük rol oynayacaktır. Çalışmalarımızda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, verimli ve başarılı bir çalıştay olmasını diliyorum.” diye konuştu.

REKTÖR ÇAĞLAR: İZNİK İÇİN GÜÇLÜ PROJELER ORTAYA ÇIKARACAĞIZ

Çalıştay kapsamında şehrin sorunlarını toplumsal katkı anlamında görüşerek, yeni proje fikirleri geliştirileceğini ifade eden Rektör Çağlar, “Avrupa Birliği projelerini çok önemsiyoruz. Bu doğrultuda kısa bir süre önce kurulan Proje Destek Ofisimiz ile ulusal ve uluslararası projelerde önemli bir mesafe aldık. Örneğin; TÜBİTAK projelerimiz bir önceki yıla oranla iki kat artış gösterdi. Bizler bu projelerimizi toplumsal katkıya çevirmeyi arzu ediyoruz. Bugün 22 akademisyenimizin ve İznik Belediyesi personelinin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz çalıştayımızda da çok güçlü proje fikirlerinin ortaya çıkacağına ve bu projelerin hayata geçirileceğine inanıyoruz” dedi.

HEDEF: DÜNYA ÇAPINDA TANINAN İZNİK

İznik Kaymakamı Arif Karaman da “Derin tarihi ve pek çok medeniyetin bir arada bulunduğu İznik’i elbet bir gün tüm dünya fark edecek. Bu kapsamda gerçekleştirilen çalıştay ile İznik’in Türkiye’de olduğu gibi dünya çapında da tanınır hale gelmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı. Açılış konuşmalarının ardından Proje Destek Ofisi Genel Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Oya Güler, proje eğitimi verdi. Projenin kapsamından bahseden Oya Güler, Erasmus süreci, proje öncelikleri gibi noktalara değindi. Güler’in sunumunun ardından çalıştaya geçildi.

ORTAK AVRUPA BİRLİĞİ PROJELERİ…

Çalıştayda; Çevre ve Yeşil Enerji, Afet Sonrası Planı Projeleri, Sosyal ve Kültür Projeleri (Kültürel Miras- Kadın Gençlik) masaları oluşturuldu. Bu masalarda, konunun uzmanı akademisyenler, belediye yöneticisi ve çalışanlarıyla bir araya gelerek toplumsal kalkınma ve yenilikçilik alanlarında ulusal, uluslararası projeler geliştirmek üzere fikirlerini tartıştı. Bu alanlarda yerel toplumun ihtiyaçlarının karşılanması için stratejiler ve işbirliği potansiyelleri belirlendi. İlerleyen süreçte belirtilen başlıklar altında projelerin, Avrupa Birliği hibeleri için yapılıp başvuru yapılması planlanıyor.