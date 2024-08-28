Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) ve Karabük Üniversitesi (KBÜ) arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında, eğitim-öğretim ile bilimsel ve teknolojik projelerde ortak çalışmalara gidilecek.BURSA (İGFA) - Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar’ı ziyaret etti. Mimar Sinan Yerleşkesi’nde gerçekleştirilen ziyarette, iki üniversite arasında akademik iş birliği ve Sağlık Bilimleri Festivali Kurumsal (SağlıkFest) Paydaş iş birliği protokolleri imzalandı. Rektör Çağlar ve Rektör Kırışık tarafından imzalanan protokoller ile iki üniversite arasında yürütülecek ortak çalışmalar belirlendi. Protokolle, BTÜ ve KBÜ arasında eğitim-öğretim alanında, bilimsel ve teknolojik araştırma-geliştirme projelerinde iş birliği yapılmasına karar verildi. Bu kapsamda iki üniversite, TÜBİTAK ve uluslararası proje başvuruları için ortak çalışmalar yapacak, ilgili fakülte, bölüm ve araştırma merkezleri arasında düzenli toplantılar gerçekleştirilecek. İmzalanan ikinci protokolle BTÜ, KBÜ tarafından düzenlenen Türkiye'nin ilk ulusal ve uluslararası Sosyal Bilimler Festivali ve Ulusal Sağlık Bilimleri Festivali’ne paydaş olarak katılmış oldu.

“ÜNİVERSİTELER BİRLİKTE DAHA GÜÇLÜ”

Üniversiteler arası iş birliğinin çok kıymetli olduğunu vurgulayan BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, “Başta şehrimizde olmak üzere, ülkemiz ve yurtdışındaki pek çok üniversite ile ortak çalışmalarımız mevcut. Bu iş birliklerini önemsiyoruz çünkü üniversiteler ne kadar çok etkileşim içerisinde olur, birlikte proje üretirse o kadar güçlü olur. Bu kapsamda da Karabük Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Fatih Kırışık ile bir protokol imzaladık. İki üniversitenin de gücüne güç katacak protokolümüzün, hem üniversitelerimize hem de ülkemize fayda sağlayacağına inanıyorum” diye konuştu.

SağlıkFest İçin Ortak Çalışma…

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık ise imzalanan protokolle, birçok paydaşın katılımıyla düzenlenen SağlıkFest ve Türkiye'nin ilk ulusal ve uluslararası Sosyal Bilimler Festivali’nin bir ortağının da BTÜ olduğunu dile getirdi. Rektör Kırışık, nazik ev sahipliğinden dolayı Rektör Çağlar’a teşekkür ederek, iş birliğinin başarı getirmesini diledi.