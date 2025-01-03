Sorun Çözüm Pazarı buluşmaları kapsamında BTÜ’lü akademisyenler ile tekstil firmalarının temsilcileri “sorun çözüm masalarında” bir araya geldi.BURSA (İGFA) - Akademik aklı özel sektörle buluşturmak amacıyla pek çok proje üreten Bursa Teknik Üniversitesinin (BTÜ) Türkiye’de bir ilk olarak düzenlediği ‘Sorun Çözüm Pazarı’nda, tekstil sektörü için ikinci aşamaya geçildi. Bu kapsamda daha önce tanıtım toplantısının yapıldığı tekstil sektörünün temsilcileri bu kez, BTÜ’nün alanında uzman akademisyenleri ile çözüm masaları etrafında buluşturuldu. Üniversite Sanayi İşbirliği Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (BTÜ-SAN) tarafından düzenlenen tekstil sektörüne yönelik Sorun Çözüm Pazarı buluşmasına; BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sinan Uyanık, Bursateknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Ayşe Bedeloğlu, akademisyenler, Polyteks Tekstil, Durak Tekstil, Harput Tekstil, Elyaf Tekstil, Durak Tekstil, Rudolf Duraner ve Elyaf Tekstil’den 30 temsilci katıldı.

Çözüm Sırası Gıda ve Denizcilikte…

Programda konuşan BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, Türkiye’de bir ilk olarak düzenlenen sektörlere özel sorun çözüm pazarının önemini belirterek, “Etkinliğimizin temel amacı, şehrimizin öncü sektörlerinden olan tekstil sektöründeki sanayi paydaşlarımızın Ar-Ge, Ür-Ge, tasarım, üretim, inovasyon, kalite vb. proseslerde karşılaştığı sorunlara akademisyen-sanayi işbirliği ile çözüm üretmek, akademik akıl ile sektörü desteklemek ve yeni projeleri birlikte hayata geçirmek… Şehirle, toplumla ve sektörle bütünleşen üniversitemiz, devamındaki süreçte gıda ve denizcilik sektörü ile de buluşacak. Bu sektörlerin çözümünde de BTÜ’lü akademisyeneler rol alacak. Bu doğrultuda programımızın tüm sektörlere fayda getirmesini diliyorum” dedi.

Prof. Dr. Bedeloğlu Tekstildeki Yenilikleri Aktardı

Rektör Çağlar’ın konuşmalarının ardından Bursateknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Ayşe Bedeloğlu, Teknopark ve Teknoloji ve Transfer Ofisi hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Tekstil sektöründeki gelişmeleri bakış açısıyla değerlendiren Prof. Dr. Bedeloğlu, sürdürülebilirlik, sürdürülebilir tekstil, sektörde kullanılan materyaller, tekstil sektöründe yaşanan yenilikler gibi konu başlıklarından bahsetti.

Sorunlar Masaya Yatırıldı

Program, sorun çözümüne yönelik akademisyen-sektör görüşmeleri ile devam etti. Bu kapsamda her firma özelinde ayrı masalar oluşturuldu. Firma temsilcilerinin talepleri doğrultusunda; Ar-Ge, Ür-Ge, tasarım, üretim, inovasyon, test-analiz, kalite gibi mevcut süreçlerinde karşılaştıkları problemlere akademisyenler tarafında çözüm önerileri getirildi. AB proje destekleri, akıllı tekstiller tekstil sektöründe yapay zekâ, veri işleme, sürdürülebilirlik, atık yönetimi, atık su arıtımı, biobozunurluk, tekstil kimyasalları, inovatif süreçler ve ticarileşme, teknik tekstiller, çevreci çözümler gibi sorunların da ele alındığı masalardaki süreç için bir takvim oluşturulacak. Takvime göre sorunların çözümü için geliştirilecek projelerle aksiyon alınması sağlanacak. Bu aşamalar Üniversite Sanayi İşbirliği Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından takip edilecek.