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Bursa Teknik Üniversitesi’nde (BTÜ) öğrenim gören Filistinli öğrencilerle bir araya gelen Rektör Prof. Dr. Naci Çağlar, yaşanan katliamı kınayarak, “Sizler bizim kıymetlimizsiniz ve bize emanetsiniz. Acınızı paylaşıyoruz” dedi.BURSA (İGFA) -Filistin’de İsrail’in uyguladığı katliam devam ederken, BTÜ yönetimi üniversitede öğrenim gören ve çoğu Gazzeli olan 42 Filistinli öğrenciyi yalnız bırakmıyor.

Bu kapsamda BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Beyhan Bayhan, Prof. Dr. Sinan Uyanık ve Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç Filistinli öğrencilerle bir araya geldi. Rektör Çağlar ve Rektör Yardımcıları öğrencilerle tek tek ilgilenerek aileleri ve yakınları hakkında bilgi aldı. Yaşanan katliamın bir an önce son bulması temennisinde bulunan Rektör Çağlar, “Ailelerinden 300’den fazla şehit verdiklerini üzülerek öğrendiğimiz, çoğunluğu Gazzeli 42 Filistinli öğrencilerimizle bir araya geldik. Tüm Filistin halkının acılarını yürekten paylaşıyor, soykırımın hesabının sorulmasını temenni ediyor ve İsrail'in bu vahşetini lanetliyoruz. Biz, siz öğrencilerimizin acılarınızı paylaşıyoruz ve yanınızdayız. Ancak sizlerin en büyük görevi çalışarak, başarılı olmak ülkenize faydalı olacak hizmetler vermek” dedi.

BTÜ yönetiminin her zaman yanlarında olduğunu ifade eden Filistinli öğrenciler ise Rektör Çağlar nezdinde tüm yönetime teşekkür etti. Öğrenciler, “Filistin’deki yaşanan insanlık dışı vahşet nedeniyle hiçbir şeye konsantre olamıyoruz. Derste tahtaya bakıyoruz ama ne yazdığını göremiyor, algılamıyoruz çünkü aklımız ailelerimizde. Farklı topluluklara üyeyiz ancak yaşanan olaylar nedeniyle etkinliklere katılımda da zorlanıyoruz” diye konuştu.

Süreç başladığından beri Filistin’e verdiği destek için Türkiye’ye teşekkür eden öğrenciler, “Farklı ülkelerde yaşayan akraba ve arkadaşlarımız var, hiçbir ülkede, yönetici ve halkın Filistin’i Türkiye’deki kadar desteklemediğini görüyoruz. Avrupa ve Dünyanın farklı ülkelerini anlayabiliriz ancak din kardeşi olduğumuz bazı ülkelerden destek göremediğimiz için üzülüyoruz” ifadelerini kullandı.