Bursa Teknik Üniversitesi, akademik bilgi birikimini toplumla buluşturuyor.BURSA (İGFA) - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Bilim İletişim Ofisi koordinasyonunda hayata geçirilen “Bilim Kafe” etkinliği kapsamında, zemin sıvılaşmasını önleyen bor katkılı malzemenin mucidi Prof. Dr. Eyübhan Avcı, Yıldırım'da vatandaşlarla bir araya gelerek deprem gerçeğini ve alınabilecek önlemleri paylaşacak.

“Şehirle ve toplumla bütünleşen üniversite” vizyonuyla çalışmalarını sürdüren Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), sadece akademik dünyaya değil, yaşadığı kente ve topluma da katkı sunmaya devam ediyor. Şehriyle aynı dili konuşan BTÜ, bu kez bilimsel projelerini doğrudan vatandaşla paylaşmak için hazırlanıyor. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Bilim İletişim Ofisi tarafından koordine edilen “Bilim Kafe” etkinliği kapsamında BTÜ’lü akademisyenler, bilimsel birikimlerini halkla buluşturacak. Halka açık alanlarda düzenlenecek bu etkinliklerde, üniversitenin geliştirdiği projeler, sade bir dille vatandaşlara anlatılacak. Serinin ilk buluşması 27 Haziran Cuma günü saat 15.30’da Dr. Sadık Ahmet Gençlik ve Spor Merkezi’ndeki Yıldırım Kafe’de gerçekleşecek. Etkinlikte, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eyübhan Avcı yer alacak. Zemin sıvılaşmasını önleyen bor katkılı malzemenin mucidi olan Prof. Dr. Avcı, katılımcılara deprem gerçeğini ve alınması gereken önlemleri aktaracak. Prof. Dr. Avcı, vatandaşlardan gelen tüm soruları da yanıtlayacak.

TARLADA, KAHVEDE, METRODA BTÜ’LÜ AKADEMİSYENLER KARŞINIZA ÇIKABİLİR

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), laboratuvarlarda geliştirdiği bilimi ve akademik birikimini hayatın tam merkezine taşıyor. BTÜ’lü akademisyenler, BTÜ Bilim İletişimi Ofisi ile beraber belirli aralıklarla kafelerden kadınlar lokallerine, millet bahçelerinden vapur ve metroya, köy kahvelerinden tarlalara kadar uzanan geniş bir yelpazede vatandaşlarla bir araya gelecek. Bu buluşmalarda, yapay zekâdan kuantum fiziğine, müsilajdan çevre kirliliğine, akıllı tarımdan sürdürülebilirliğe kadar pek çok güncel ve önemli bilimsel konu, sade ve anlaşılır bir dille ele alınacak. Akademisyenler, sadece bilgi aktarmakla kalmayacak; aynı zamanda BTÜ bünyesinde geliştirilen projeler ve çözüm önerileriyle de toplumsal sorunların çözümcüsü olacak.

BİLİM KAFE NEYİ AMAÇLIYOR?

Bu etkinlikler, bilimin sadece laboratuvarlarda veya dersliklerde kalmaması gerektiğini savunuyor. Toplumun bilimsel gelişmelerden haberdar olması, soru sorması ve hatta bu süreçlere etki edebileceğini fark etmesi hedefleniyor. Üniversiteler içinse topluma açılan samimi bir kapı olma, araştırmalarını halkla paylaşma ve bilimi daha erişilebilir kılma fırsatı sunuyor. YÖK, üniversitelerin bu tür toplum odaklı faaliyetlerini destekleyerek yükseköğretimin sosyal etkisini artırmayı amaçlıyor.

REKTÖR NACİ ÇAĞLAR: BİLGİYİ TOPLUMLA PAYLAŞMAYI SORUMLULUK OLARAK GÖRÜYORUZ

Üniversitenin şehirle ve toplumla bütünleşme vizyonuna dikkat çeken BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, “Bursa Teknik Üniversitesi olarak bilgi üretmenin yanı sıra bu bilgiyi toplumla paylaşmayı da bir sorumluluk olarak görüyoruz. Bilimin sadece akademik çevrelerde değil, toplumun her kesiminde konuşulması gerektiğine inanıyoruz. ‘Bilim Kafe’ etkinliğiyle akademisyenlerimiz, vatandaşlarımızla buluşarak bilimsel farkındalığı artıracak, çözüm üreten projelerini doğrudan paylaşacak. Bu çalışmaların, toplumla daha güçlü bir bağ kurmamıza ve bilimsel yaklaşımın gündelik yaşamda daha fazla yer bulmasına katkı sağlayacağına inanıyorum. Üniversitelerimizin, Bilim İletişimi Ofisi yapısı ile halkla buluşmasına vesile olan Yükseköğretim Kurulu Başkanımız Erol Özvar’a da teşekkür ediyorum” dedi.