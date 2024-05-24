“Robotlar ve Akıllı Sistemler” alanında uzmanlaşan Bursa Teknik Üniversitesinde (BTÜ) Robot Günleri düzenlendiBURSA (İGFA) - Bu yıl ilk kez düzenlenen etkinlikte, BTÜ Robot Teknolojileri ve Akıllı Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezi robotları ilgi odağı oldu. Etkinlikte, Türkiye’nin önde gelen firmaların temsilcileri robot uygulamaları üzerine sunum gerçekleştirdi.

Mimar Sinan Yerleşkesi Ali Sürmen Salon’da düzenlenen “Robot Günleri”ne BTÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Beyhan Bayhan, Prof. Dr. Sinan Uyanık, Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç, özel sektör temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte BTÜ Robot Teknolojileri ve Akıllı Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezi robotları sergilenerek, katılımcılara özellikleri hakkında bilgiler verildi. BTÜ’nün temel uzmanlaşma alanlarından birinin robotlar ve akıllı sistemler olduğunu vurgulayan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Beyhan Bayhan, “Şehrimizin tek teknik üniversitesi olarak ‘Robotik ve Akıllı Sistemler’ alanındaki çalışmalarımıza ağırlık veriyoruz. Bu kapsamda Mekatronik Mühendisliği Bölümümüz ile Robot Teknolojileri ve Akıllı Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezimiz bünyesinde güçlü bir laboratuvar altyapısı oluşturduk. Bu laboratuvarımızda 6 farklı alanda yeni Ar-Ge projeleri geliştirme çalışmalarına 2024 yılı itibari ile başladık. Tamamını kendi bünyemizde geliştirdiğimiz robotların yanı sıra kamu ve özel sektör işbirlikleri ile birçok projede yer alıyoruz. Mobil Robotlar, Endüstriyel Robotlar, Kolaboratif Robotlar, İnsansı Robotlar ve Bacaklı Robotlar ile oluşturduğumuz donanımlar sayesinde hem yeni teknolojiler geliştiriyor hem de lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim veriyoruz” diye konuştu.

BTÜ Mekatronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Fenercioğlu, “Bu yıl ilkini düzenlediğimiz Robot Günleri’nin,önümüzdeki yıllarda kapsamını genişleterek hem akademik çalışmaların sunulduğu hem de özel sektörün buluşma noktası haline gelecek bir zirveye dönüştürmeyi hedefliyoruz. Etkinlik boyunca robot alanında teknoloji geliştiren ve robotik uygulamalar yapan özel sektörün öncü kuruluşlarının temsilcileriyle buluşmuş olacağız” dedi.

Etkinlikte; TOFAŞ, BOSCH, ASELSAN, McFly, FESTO, MİLVUS Robotics, ODTÜ ROMER, SAHA Robotics’dengelen temsilciler robot uygulamaları adına sunumlar gerçekleştirdi. Sunumların ardından “Endüstride Robotik Uygulamaları” ve “Robot Uygulamalarında Yeni Trendler” başlıklı panellerde son gelişmeler hakkında bilgiler aktarıldı. Özel sektörde robot programlama alanında yaygın bir şekilde kullanılan “ROS” eğitimi de Robot Günleri kapsamında verildi.