Bursa Teknik Üniversitesi’nin (BTÜ) düzenlediği, “BTÜ Tercih Günleri” aday öğrencileri akademisyenlerle buluşturuyor. Tüm bölümlerden 100’ün üzerinde akademisyenin görev aldığı “BTÜ Tercih Günleri” Mimar Sinan Yerleşkesi’nde, 25-26 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek.BURSA (İGFA) - Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından aday öğrenci ve veliler için heyecan verici tercih süreci başladı.

Üniversite adaylarının bu süreçte doğru bilgilendirilmeleri ve yönlendirilmeleri son derece önemli. Gençlerin geleceklerini şekillendirecek olan üniversite tercihlerinde, en doğru kararı verebilmelerine BTÜ akademisyenleri katkı vermeye devam ediyor.

Adayların tercihlerini doğru bilgi ile yapabilmeleri ve karar aşamalarını kolaylaştırabilmek adına BTÜ Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü her yıl olduğu gibi bu yıl da BTÜ Tercih Günlerini organize etti. BTÜ’nün tüm bölümlerinden 100’ün üzerinde akademisyenin bölümler ve meslekler hakkında adaylara bilgilendirmede bulunacakları etkinliğin yeri, Mimar Sinan Yerleşkesi Turkuaz Salon olacak.

Bursa ve diğer illerden tüm adayların davetli oldukları “BTÜ Tercih Günleri” 25-26 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek.