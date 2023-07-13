Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), “BTÜ Tercih Günleri” başlıyor. BTÜ, Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü tarafından her yıl düzenlenen etkinlik bu yıl 25-26 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek.BURSA (İGFA) -Milyonlarca öğrenci heyecanla Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) sonuçlarının açıklanmasını bekliyor.

Sınav sonuçlarının açıklanması ile birlikte, aday öğrencilerin tercih edecekleri üniversite ve bölümleri belirleyeceği süreç başlayacak. Tercih süreci sonrasında ise adaylar, ÖSYM tarafından öğrenim görecekleri üniversite ve bölümlere yerleştirilecekler.

Uzmanlar, üniversite adaylarının gelecekleri için verecekleri kararın isabetli olmasının önemine vurgu yapıyorlar.Aday öğrenciler ve velilere bu önemli karar sürecinde destek olmak için Bursa Teknik Üniversitesindegeleneksel olarak her yıl “BTÜ Tercih Günleri” etkinliği düzenleniyor. Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü tarafından bu yıl BTÜ Mimar Sinan Yerleşkesi’nde 25-26 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek etkinlikte, aday öğrenciler ve veliler 13.00 - 16.00 saatleri arasında, bölümler için hazırlanan statlarda akademisyenler ile bire bir görüşmeler yaparak tercih edecekleri bölümleri daha yakından tanıma fırsatı bulacaklar.

Adaylar, “BTÜ Tercih Günleri” kapsamında tercih edecekleri bölümün özelliklerinin yanı sıra; yerleşkeler, eğitim sistemi, beslenme, kültür-sanat, spor, kütüphane, laboratuvarlar, İşletmede Mesleki Eğitim Programı (İMEP), yatay geçişler, çift ana dal ve uluslararası öğrenci değişim programları gibi pek çok konuda detaylı bilgi edinebilecek.

Üniversite tercih döneminin sadece bir meslek belirleme süreci değil aynı zamanda öğrencilerin yaşamlarının da belirlendiği bir zaman dilimi olduğunu belirten BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar “Öğrencilerin doğru tercih yapmaları; kaliteli bir üniversitede eğitim-öğrenim almaları, sevdikleri bir mesleğe ve mutlu bir yaşama sahip olmaları için çok önemli. Adaylar, bireysel yeteneklerine uygun ve ilgi duydukları alanları teşhis edip bu doğrultuda tercihte bulunmalı. Tüm aday öğrencileri ve ailelerini üniversitemizi yakından tanımaları için‘BTÜ Tercih Günleri’ etkinliğimize davet ediyoruz” şeklinde konuştu.