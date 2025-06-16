Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Mimar Sinan Yerleşkesi'nde yapımı süren Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı kız ve erkek öğrenci yurtlarında sona yaklaşıldı.BURSA (İGFA) - 2025-2026 akademik yılında açılması hedeflenen yurtlar, 2 bin öğrenciyi ağırlayacak.

BTÜ Mimar Sinan Yerleşkesi’nde Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı kız ve erkek öğrenci yurtlarının yapımı hızla sürüyor. Çalışmalarında son aşamaya gelinen iki yurdun, 2025-2026 akademik yılında ilk öğrencileri ağırlaması hedefleniyor. Yapımında son aşamaya gelinen yurtlarda, BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar ile birlikte, Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürü Rahmi Aksoy, BTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sinan Uyanık ve BTÜ Genel Sekreteri Selim Uzun incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı. Yurtların, 2025-2026 akademik yılına yetiştirilmesi için büyük bir özenle çalışıldığını vurgulayan BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, iki yurdun toplam 2 bin öğrenciyi ağırlayacağını söyledi.

“YAŞAYAN KAMPÜS HEDEFİNE ADIM ADIM”

Öğrencilerin akademik ve sosyal yaşamlarını destekleyecek modern bir kampüs ortamı oluşturma hedeflerinin kararlılıkla sürdüğünü belirten Rektör Naci Çağlar, “Öğrencilerimizin sadece eğitim aldığı değil, aynı zamanda kendilerini her yönüyle geliştirebildikleri bir üniversite ortamı inşa etmeye çalışıyoruz. Bu doğrultuda KYK kız ve erkek öğrenci yurtları, üniversitemizin 'Yaşayan Kampüs' vizyonunun önemli bir ayağını oluşturuyor. Bu yurtları sadece barınma imkânı olarak görmüyoruz. Üniversitemiz yurtlar devreye girdiğinde; öğrencilerimizin kampüs ortamında yaşayarak sosyalleşebileceği, dinlenebileceği, öğrenmeye devam edebileceği, aidiyet hissini güçlendireceği bir yaşam merkezi olacak. Bu doğrultuda, çalışmalara destek veren tüm kurum ve yöneticilere teşekkür ediyorum” dedi.

MİLLETVEKİLİ AHMET KILIÇ: BU YURTLAR GENÇLERİMİZİN GELECEĞİNE YATIRIM

Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, gençlerin barınma sorununa kalıcı çözümler üretmenin en önemli öncelikleri arasında yer aldığını belirterek, “Bursa Teknik Üniversitesinde hayata geçirilen bu yurt projesi, sadece bir bina yatırımı değil; gençlerimizin geleceğine yapılan stratejik bir yatırımdır. Hükûmetimiz, gençlerimizin eğitim hayatlarını daha nitelikli, daha konforlu şartlarda sürdürebilmesi için tüm imkanlarını seferber etmektedir. Bursamıza ve BTÜ ailesine hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

“GENÇLERİMİZ İÇİN YOĞUN GAYRET İÇERİSİNDEYİZ”

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, “Üniversite gençliğimiz bizim en kıymetli hazinemizdir. Onların en iyi şartlarda eğitim alabilmeleri ve güvenli ortamlarda yaşamlarını sürdürebilmeleri için devletimizin her kademesiyle yoğun bir gayret içindeyiz. 2 bin öğrencimize hizmet verecek bu yurtlar sayesinde Bursamız, yükseköğretimde örnek şehirlerden biri olma yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam edecek. Projeye emek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“ÇAĞIN GEREKSİNİMİNE UYGUN YURTLAR”

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Gençlerimizin huzurlu ve konforlu ortamlarda yetişmesi, geleceğimize yaptığımız en kıymetli yatırımdır. İlçemizin yeni sakinleri olarak bu yurtlarda konaklayacak öğrencilerimiz için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” ifadelerini kullandı. Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürü Rahmi Aksoy da KYK yurtlarının öğrenci odaklı, çağın gereksinimlerine uygun şekilde planlandığını vurgulayarak, yurtların zamanında tamamlanması için tüm teknik ekibin büyük bir titizlikle çalıştığını ve hedeflerinin 2025-2026 akademik yılına sorunsuz bir şekilde yetişmek olduğunu ifade etti.