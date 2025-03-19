BTÜ akademisyenlerinin TÜBİTAK destekli projesi; otomotiv, elektronik, ulaşım gibi pek çok sektöre yenilik getirmeye hazırlanıyor. 36 ay sürecek çalışma sayesinde bu sektörlere yönelik endüstriyel uygulamalarda kullanılmak üzere, yüksek dayanım ve yüksek elektrik iletkenliğini dengede tutabilecek yeni nesil kompozit malzemeler üretilecek.BURSA (İGFA) - Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Metalurjive Malzeme Mühendisliği Dr. Öğretim Üyesi Gökçe Borand’ın yürütücüsü olduğu “Yüksek Dayanım ve Elektrik İletkenliği Gerektiren Uygulamalarda Kullanılmak Üzere Grafen Takviyeli Cu-Ni-Si Alaşım Esaslı Yeni Nesil Malzemelerin Üretimi ve Karakterizasyonu” başlıklı çalışma, TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında desteklenmeye hâk kazandı. 36 ay sürecek olan projenin ekibinde, BTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Deniz Uzunsoy ve Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Özgen Ümit Çolak Çakır araştırmacı olarak yer alıyor.

YENİ NESİL KOMPOZİT MALZEMELER

Proje hakkında bilgi veren Dr. Öğretim Üyesi Gökçe Borand, modern teknolojinin gelişimiyle birlikte; otomotiv, ulaşım, elektrik elektronik gibi çeşitli sektörlerde birçok endüstriyel uygulamada kullanılmak üzere, yüksek dayanım ve yüksek elektrik iletkenliğini koruyabilen yeni nesil gelişmiş malzeme sınıfına ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Borand, dayanım ve elektrik iletkenliği arasındaki dengeyi etkin bir şekilde sağlayabilmenin malzeme bilimi alanında zorlayıcı bir durum hâline geldiğini ifade etti. Dr. Öğretim Üyesi Borand, “Desteklenmeye hâk kazanan projemiz aracılığıyla, yüksek dayanım ve yüksek elektrik iletkenliğini dengede tutabilecek grafen (karbon) takviyeli bakır (CU) , nikel (Nİ) ve silisyum (Sİ) esaslı yeni nesil kompozit malzemeler üreteceğiz” dedi.

ÇALIŞMA BTÜ LABORATUVARLARINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Çalışmanın nasıl yapılacağını anlatan Proje Yürütücüsü Borand, “Bakır esaslı malzemeler içerisinde, genellikle yüksek dayanım ve elektrik iletkenliğine sahip olan ve endüstriyel anlamda mükemmel pazar beklentilerini karşılayabilen Cu-Ni-Si alaşımları bulunuyor. Bu alaşımlara takviye etmek üzere, mekanik dayanım ve elektrik iletkenliği bakımından üstün özelliklere sahip olan grafenin üretimini gerçekleştireceğiz. Çalışmamızı üniversitemiz Metalurji ve Malzeme Mühendisliği laboratuvarlarında yapacağız” diye konuştu.