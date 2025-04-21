Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), iklim değişikliğinin etkilerini şehir içerisinde azaltmak için kolları sıvadı. TÜBİTAK tarafından da desteklenen proje ile bitkilerin, Bursa’yı serinletme etkileri belirlenecek.BURSA (İGFA9 - Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), TÜBİTAK destekli bir projeyle iklim değişikliğinin kentteki etkilerini azaltmak için harekete geçti. Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nden Araştırma Görevlisi Onur Aksoy’un yürüttüğü proje, Bursa’da bitkilerin serinletme etkisini ve sıcaklığı artıran materyalleri belirleyecek.

Proje kapsamında, bitkilendirilen ve bitkilendirilmeyen alanlar, farklı bitki türleri, bina gölgeleri, 15 döşeme malzemesi ve otopark alanlarından sıcaklık ölçümleri alınacak. Hangi bitkinin serinletmeye daha fazla katkı sağladığı ve hangi materyallerin sıcaklığı artırdığı ortaya konacak.

BİOKLİMATİK MEKÂNLAR HEDEFLENİYOR

Onur Aksoy, Bursa’nın açık yeşil alanlarında yapılacak çalışmanın, kentin iklim direncini artırarak bioklimatik konforlu mekânlar oluşturacağını belirtti. Proje, gri altyapıda kullanılacak döşeme malzemelerinin serinletme etkisini artırmayı ve mavi altyapıya katkı sağlamayı hedefliyor.

BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, proje ekibini tebrik ederek, “Akademisyenlerimiz, Bursa ve ülkemizin sorunlarına çözüm üretiyor. Bu proje, iklim değişikliğine karşı önemli bir adım” dedi.