Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ); Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) yöneticileri, ilgili sektör temsilcileri ve akademisyenlerin bir araya gelerek Bursa ve Türkiye adına ortak proje geliştirme imkânlarını değerlendireceği çalıştay düzenliyor.BURSA (İGFA) - Bursa Teknik Üniversitesi Mimar Sinan Yerleşkesinde 13 Eylül Çarşamba günü gerçekleştirilecek çalıştay kapsamında Türkiye’nin yenilenebilir enerji, değerli madenler ve teknoloji geliştirme alanlarında geliştirilecek önemli projelere zemin oluşturulması hedefleniyor.

TENMAK Başkanı Prof. Dr. Abdülkadir Balıkçı başta olmak üzere TENMAK Enstitü Uzmanlarının katkılarıyla düzenlenecek çalıştayda Nükleer Enerji, Bor, Nadir Toprak Elementleri, Yenilenebilir Enerji, Temiz Enerji, Hidrojen Enerjisi, Karbon Tutma gibi konularda çalışan ve sanayi ile ortak proje gerçekleştirmek isteyen akademisyenlere uzman ekip tarafından çeşitli sunumlar gerçekleştirilecek.

İki oturum halinde gün boyu devam edecek olan çalıştay kapsamında öğleden sonraki oturumda odak gruplu masalar oluşturularak her masada sanayi, akademisyen ve ilgili TENMAK Enstitü uzmanlarının ortak proje konularını tartışmaları ve geliştirmeleri sağlanacak.