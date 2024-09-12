Bursa Teknik Üniversitesinin (BTÜ), tarımda verimliliği artırmayı hedefleyen projesine TÜBİTAK’tan destek geldi. Bitki beslemesinde verim artırıcı olarak bilinen mikroalglerin, sıvı ortam yerine 10 kat daha az su kullanılan nemli-katı ortamda yetiştirilerek ürüne dönüştürülmesi planlanan çalışma sayesinde, maliyetlerin yüzde 40 oranında düşürülmesi amaçlanıyor.BURSA (İGFA) - BTÜ’nün pek çok sektöre yönelik çözüm sunduğu projelere bir yenisi daha eklendi. Bu kapsamda Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyomühendislik Bölümünden Prof. Dr. Sait Sargın’ın yürütücülüğünü üstlendiği “Mikroalg Biyokütlesinin Katı Kültürde Üretimi Ve Tarımsal Kullanım Olanağının Araştırılması” başlıklı proje, TÜBİTAK 1005 - Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı. Araştırmacı olarak; aynı bölümden Prof. Dr. Mete Yılmaz, Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümünden Prof. Dr. Barış Bülent Aşık, Nilüfer Belediyesi Tarımsal Analiz Laboratuvarı Sorumlusu Dr. Saliha Dorak ve bir doktora öğrencisinin bursiyer olarak yer alacağı proje ile mikroalglerin üretim maliyetini önemli ölçüde azaltan yenilikçi bir yaklaşımla çoğaltılması ve tarımda kullanımı amaçlanıyor. Projede ticarileşmeye hazır bir prototip-formülasyon eldesi ve bu formülasyonun bitki gelişimine etkisinin incelenmesi ile tarımsal üretime, Ar-Ge potansiyeline ve ekonomiye fayda sağlayacak bir sürecin ortaya konulması hedefleniyor.

MALİYET %40 ORANINDA DÜŞECEK

Mikroalglerin son yıllarda bitki beslemesinde tercih edilen bir ürün haline geldiğini ancak sıvı ortamda üretilmesinin maliyetleri artırdığını vurgulayan proje yürütücüsü Prof. Dr. Sait Sargın, “Biz de maliyetleri düşürecek bu projeyi geliştirdik. Proje kapsamında, mikroalgleri nemli ve katı destek materyalleri üzerinde üretip, son ürün haline getireceğiz. Bu sayede alg üretim maliyetini yüzde 40 oranında düşürmüş olacağız” dedi.

İLK DENEME MISIR ÜZERİNDE

İlk denemelerin mısır bitkisi üzerinde olacağını belirten Prof. Dr. Sargın, “Mikroalgler, bitki beslemesinde verim artırıcı organik maddelerdir. Projemiz kapsamında mikroalgleri, toprak düzenleyici maddelerle birleştireceğiz. Böylelikle üretici tek bir ürün alarak, hem toprak düzenlemesini sağlayacak hem de içeriğindeki mikroalg sayesinde bitkinin verimini artırmış olacak. Katı forma getireceğimiz mikroalglerin denemelerini ise Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi laboratuvarlarında yapacağız. Mısır bitkisi üzerinde yapacağımız testleri, ileride diğer bitki çeşitlerinde de gerçekleştirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.