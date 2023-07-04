Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı (ABD) yüksek lisans öğrencisi Şeyma Korucu’nun hazırladığı tez projesi, TÜBİTAK Bilim İnsanı Geliştirme Destek Programları kapsamında desteklenmeye hak kazandı.BURSA (İGFA) - “Akciğer Kanserinin Ön Tanısı için Metal Yüklü Grafen Yapılarının Biyosensör Olarak Kullanılabilirliği Üzerine DFT Çalışması” başlıklı yüksek lisans tez projesi, TÜBİTAK tarafından İleri Fonksiyonel Malzeme ve Enerjik Malzeme Teknolojileri dalında desteklenecek.

Projenin akademik danışmanlığını BTÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (MDBF) Kimya Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Ferdi Fellah üstlendi.

Proje hakkında bilgi paylaşan Prof. Dr. Fellah, akciğer kanserlerinin sadece ’sının erken evrede saptandığını ifade etti. Fellah, hastalıktan kaynaklanan yaşam kayıpların büyük bir kısmının, geç teşhis kaynaklı olduğuna da dikkat çekti. Projenin kanserin erken teşhisi ya da ön tanının hızlandırmasına yönelik olduğunun altını çizen Fellah, proje ile ilgili bilgilendirmesinde ‘Henüz, akciğer kanserinde ön teşhis için etkin bir yöntem tanımlandırılamadı. Erken evrede tanıya imkân veren yöntemlere dünya çapında ihtiyaç duyulmaktadır’ ifadelerine yer verdi.

TÜBİTAK “2210-C Öncelikli Alanlar Yüksek Lisans Burs Programı” kapsamında destek almaya hak kazanan BTÜ yüksek lisans öğrencisi Şeyma Korucu çalışmanın fen, mühendislik ve tıp bilimleri açısından değer taşıdığı düşüncesinde olduğunu kaydetti. Korucu “İstatistiklere yansıyan verilere göre dünya çapında artan vaka sayısında ve ölüm riski en yüksek olan kanser türü olan akciğer kanseri için, bir ön tanı biyosensörünün geliştirilmesini hedefliyoruz. Bunun için öncelikle çalışmada kuantum kimyasal veriler elde edilecek. TÜBİTAK ULAKBİM altyapısı ile kuantum kimyasal yöntemler tanımlanması planlıyoruz. Projen sonucunda metal yüklenmiş grafen yapılarının akciğer kanserinin ön tespitinde kullanılacak bir biyosensör için uygunluğunu göstererek, deneysel olarak yapılacak olan çalışmalara öncülük etmesi temel amacımızdır” şeklinde konuştu.