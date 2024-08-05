Bursa Teknik Üniversitesini (BTÜ), TEKNOFEST Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları’nda temsil edecek öğrenciler, gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. BTÜ öğrencileri elektrikli araç yarışlarına hazırlanıyor.BURSA (İGFA) - TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen yarışmalara BTÜ’den 10 kategoride, 15 takım finale kalmayı başardı. Finalist takımlar bu sene de dereceyle dönebilmek için Üniversitedeki atölyelerinde 7/24 esasıyla çalışmalarını sürdürüyor.

TEKNOFEST kapsamındaki Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışlarına, en iyi elektrikli araçlarla katılabilmek için gece gündüz demedençalışan öğrencileri, BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Beyhan Bayhan ve Teknoloji Yarışmaları Koordinatörü Prof. Dr. Hüseyin Lekesiz,Yıldırım BayezidYerleşkesi’ndekiatölyelerinde ziyaret etti.

Öğrencilerden, yarışa katılacak araçlar hakkında bilgi alan Rektör Çağlar, “TEKNOFEST yarışmalarındaki çalışmalarınız ve emeklerinizle bizlere her sene gurur yaşattınız. Geçen yıl kurduğumuz Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğümüzün çalışmaları ve sizler için oluşturduğu politikalar ile daha verimli ilerleyeceğinize inanıyoruz. Bu sene de ortaya koyduğunuz yaratıcı ve verimli araçlarınızla başarıyı yakalayacağınıza hiç kuşkumuz yok. Biz her koşulda yanınızdayız, yeter ki üretin” dedi.

“HİDROMOBİL YARIŞLARI’NDA DA VARIZ” Elektromobil ve Hidromobil kategorilerinde yarışlara katılacakları otomobiller hakkında bilgi veren Elektrikli Araçlar ve Otonomi Topluluğu Başkanı Melis Sultan Erdoğan, “Topluluk bünyemizdeki Sancar ve Atak takımlarımız iki farklı araç hazırlıyor. Sancar Takımı’nın yapımını üstlendiği elektrikli otomobillin, motor sürücüsünü yerli bir şekilde gerçekleştirdik. Atak Takımımız ise bu sene bir ilk olarak Hidromobil Yarışlarına katılacak. Bunun için de hidromobil ile çalışacak araç yapıyoruz. Bu aracımız hidrojen gazından elektrik üretecek. Her sene olduğu gibi bu sene de oldukça iddialıyız. Üniversitemizi en güzel şekilde temsil ederek dereceyle döneceğimize eminiz” diye konuştu.

‘TAMAMEN YERLİ VE ÖĞRENCİ İŞİ’

Alternatif Enerjili Taşıtlar Topluluğu bünyesindeki Hacıwatt Takımı Kaptanı Hilal Bukre Doğu, bu yıl takım olarak Elektromobil ve Robotaksi Binek Otonom Araç yarışlarında yer alacaklarını söyledi. Hilal Bukre Doğu, “Bu sene elektromobil aracımıza, mekanik olarak süspansiyon sistemleri ekliyoruz. Amacımız verimlilik olduğu için daha hafif araç üretiyoruz. Daha yenilenebilir olmasını sağlamak amacıyla ise kabuğumuzda revizyona gidiyoruz. ‘Tamamen yerli ve öğrenci işi’ sloganımızla tasarımları ve yazımları yüzde 100 ekibimizin emeğiyle oluşan yerli motor sürücüsü de yapıyoruz. Otonom aracımızda ise kendi kendine sürüş yönetebilen ve belli kurallara uyan bir sistem üzerinde çalışıyoruz. Burada da oluşturduğumuz yazılım ve program sayesinde daha verimli ve efektif bir araç hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.