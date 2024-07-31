Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) öğrencilerinin projesi, TÜBİTAK 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nda Gıda ve Tarım Kategorisi’nde birincilik aldı. 3 öğrencinin tasarladığı ödüllü Döner Kanat İHA’nın yapay zekâ desteğiyle, sürü hayvanlarını yırtıcı hayvanlardan koruması planlanıyor.BURSA (İGFA) - BTÜ öğrencileri bir yarışmaya daha damga vurdu.

Daha önce pek çok kamu ve özel kurumun düzenlediği yarışmalardan ödülle dönen öğrenciler bu kez TÜBİTAK’ta büyük başarı elde etti.

Bu kapsamda Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Makine Mühendisliği BölümüDr. Öğretim Üyesi Hakan Ülker’in danışmanlığında Uzay Havacılık ve Savunma Sanayi Topluluğu üyelerinden Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisi Burak Tez, Mekatronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi Emre Öz ve Mekatronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi Filiz Cansız’ın “Yapay Zekâ Destekli Besici İHA” projesi 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Gıda ve Tarım Kategorisi’nde rekor başvuruya rağmen birinciliği elde etti. BTÜ-ANTARES takımının, 18 aylık çalışmasıyla tasarlanan İHA sayesinde sürü hayvanlarının otlatılması sırasında yabani hayvanlar tarafından gerçekleşebilecek saldırıların önüne geçilerek, kayıpların önlenmesi hedefleniyor.

SÜRÜ HAYVANLARIN GÜVENLİĞİNİ İHA SAĞLAYACAK

Döner kanat İHA’nın 3 saat boyunca havada kalabildiğini vurgulayan BTÜ-ANTARES Takımı Kaptanı Burak Tez, “Otlatıldıkları esnadasürü hayvanlarına,yabani hayvanların saldırı haberlerini sıkça duymaya başladık. Biz de buna çare olabilmek adına Besici İHA’yı tasarladık. Yapay zekâ desteği ile görüntü işleme modelini eğiterek yırtıcı hayvanların tespitini sağlıyoruz. 35 metreye kadar görüş mesafesi olan İHA, bir tehlike gördüğü an sürünün rahatsız olmayacağı ancak yabani hayvanı alandan uzaklaştıracak bir sinyal verecek. Bu sayede sürü otlatıldığı sırada İHA havadan hayvanların güvenliğini sağlayacak” dedi.

İHA’nın mobil uygulamaya da sahip olduğunu ifade eden Burak Tez, “İHA, tehlikeyi gördüğü an yırtıcı hayvanı ortamdan uzaklaştırmakla kalmayacak aynı zamanda kullanıcıya bildirim yollayarak, durumdan haberdar edecek. Bu özelliğiyle de kullanıcı her yerden sürüsünün durumunu takip edebilme fırsatına sahip olacak. Ayrıca tasarladığımız İHA’nın, uzaktan yazılım güncellemeleri ile afet durumlarında insan tespitinde de kullanabilme imkânı bulunuyor” diye konuştu.