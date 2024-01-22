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5 yıl önce Vodafone’un hayata geçirdiği “Bu Atıklar Kod Yazıyor” projesinde toplanan elektronik atıklar kodlama sınıfına dönüşmeye devam ediyor. Proje kapsamında Kahramanmaraş ve Hatay’da 2 kodlama sınıfı daha açılarak toplam 10 sınıfa ulaşıldı.İSTANBUL (İGFA) - Daha sürdürülebilir bir dünya hedefiyle çalışmalarını sürdüren Vodafone, elektronik atıkların geri dönüşümünü teşvik etmek ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla 5 yıl önce başlattığı “Bu Atıklar Kod Yazıyor” projesini ülke genelinde yaygınlaştırmaya devam ediyor. Projeyle e-atıkları kodlama sınıfına dönüştüren ve bugüne kadar Mardin, Samsun, Adana, Gaziantep, Bingöl, Çanakkale, Uşak, Bursa’da kodlama sınıfları açan Vodafone, bu illere Kahramanmaraş ve Hatay’ı da ekleyerek toplam 10 sınıfa ulaştı.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, 2025’e kadar şebeke kaynaklı elektronik atıkların yüzde 100’ünü yeniden kullanmayı, yeniden satmayı veya geri dönüştürmeyi hedeflediklerini belirtti. 2022-2023 mali yılında faaliyetlerimiz sonucu ortaya çıkan e-atıkların yüzde 99’unu geri kazanım ve geri dönüştürme yoluyla ekonomiye kazandırdıklarını ‘Bu Atıklar Kod Yazıyor’ projesiyle de e-atıkları topluyor ve bu atıkların lisanslı geri dönüşüm firması tarafından geri dönüştürülmesini sağladıklarını kaydeden Süel, "Geri dönüşümden elde edilen ekonomik gelirle de kodlama sınıfları açıyoruz. Depremden etkilenen illerimiz arasında yer alan Kahramanmaraş ve Hatay’da açtığımız yeni sınıflarla ülke genelinde toplam 10 sınıfa ulaştık. Vodafone olarak, e-atıkları artı değere dönüştürmeye, böylece hem sosyal hem de çevresel etki yaratmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

22 tonu aşkın e-atık geri dönüştürüldü

'Bu sdsdsdsVodafone, eğitime destek olma ve e-atıkların çevresel etkilerini azaltma hedeflerini harmanladığı “Bu Atıklar Kod Yazıyor” projesiyle, çalışanlarının, iş ortaklarının ve müşterilerinin evlerinden getirdiği e-atıkları topluyor ve lisanslı geri dönüşüm firması Akademi Çevre tarafından geri dönüştürülmesini sağlıyor. Geri dönüşümden elde edilen ekonomik gelirle, Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği işbirliğiyle yürütülen “Yarını Kodlayanlar” projesi kapsamında okullarda kodlama sınıfı kuruluyor. Proje kapsamında 22 tonu aşkın e-atık geri dönüştürülürken, yaklaşık 10 bin çocuğun hayatına dokunuldu.