Göz Alabildiğine İstanbul sergisinden ilhamla hazırlanan atölyede, 8-12 yaş aralığındaki çocuklar, İstanbul’un hayali manzaralarının yer aldığı izleme kutularını keşfedecek, ardından kendi hayali sahnelerini tasarlayacak.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul’da Vehbi Koç Vakfı (VKV) kuruluşu olan Meşher, 'Göz Alabildiğine İstanbul: Beş Asırdan Manzaralar' sergisi kapsamında düzenlediği atölyelerini sürdürüyor.

9 Mart Cumartesi, saat 14.00’te gerçekleştirilecek “Hayali Sahneleri İzleme Kutusuna Saklıyorum” isimli atölye, ilhamını sergide yer alan üç farklı izleme kutusundan alıyor.

Akordeon şeklinde sahnelerin birleştirilmesiyle oluşan izleme kutusu (peepshow), diğer bir deyişle üç boyutlu kitap, özellikle 19. yüzyılda içlerinde gizledikleri kocaman dünyayla çocukların en sevdiği eğlence aracı olmuştu. ,

8-12 yaş grubuna yönelik atölyede önce izleme kutularının tarihi, tekniği gibi konular üzerine odaklanılacak; ardından çocukların merak ve keşfetme isteğini pekiştirerek kendi hayali sahnelerini üç boyutlu hâle getirmeleri istenecek.