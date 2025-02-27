Uzman Diyetisyen Didem Yıldız Küçük konu hakkında bilgiler verdi.İSTANBUL (İGFA) - Havaların soğumasıyla hastalık görülme sıklığı arttı. Çocuklarımızın hasta olmasını önleyerek okul başarısını etkilememek, biz yetişkinlerin de soğuk algınlığından korunmak için hangi yiyeceklerin tüketimine dikkat etmeliyiz?

HÜNNAP

Çin Hurması olarak da bilinen meyve portakaldan 20 kat, elmadan ise 100 kat daha fazla antioksidan içermesi nedeniyle bağışıklık sistemini kuvvetlendiren en iyi yiyecektir diyebiliriz. Çinko mineralini içermesi vücudu güçlendirir. Ayrıca bu özelliği ile zayıflamada da etkilidir. Düşük glisemik indeksi ile şeker hastalarının tüketebileceği en sağlıklı meyveler arasındadır. Bağırsaklar bağışıklık sistemimizin kontrol merkezidir. Zengin lif içeriği bağırsaktaki yararlı bakterilerin sayısını arttırarak florayı düzenler soğuk algınlığını engeller. Hafızayı kuvvetlendirici ve tok tutucu özelliği ile okul çağı çocuklarında beslenmede önemlidir. Beslenme çantalarına eklenmelidir.

YOĞURT

Probiyotikler bağırsaklardaki yararlı bakterilerin sayısını arttırarak vücudumuzun savunma mekanizmasını güçlendirir. Yapılan çalışmalar düzenli yoğurt tüketiminin hastalık süresini %20 oranında kısalttığını kanıtlamıştır. Ayrıca çinko minerali içerir, vücudun koruma kalkanını güçlendirir.

ZERDEÇAL

Demir, potasyum, B6, C Vitamini gibi değerli vitamin ve mineraller içerir. Demir, yeni kan hücrelerinin oluşumunu sağlayarak bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. Ayrıca hücrelere oksijen taşıdığı için çocuklarda beslenmede çok önemlidir. Ayrıca zerdeçalda bulunan ‘kurkumin’ doğal bir polifenoldür ve hücre parçalanmasını engeller. Kuvvetli antioksidan özelliği ile vücudu hastalıklardan korur.

MANTAR

Vücudun bağışıklık sisteminin bekçileri olan beyaz kan hücresi yapımını arttıran mantar, hastalıklara karşı direnci arttırır. Bunun yanında protein içeriği kırmızı etin yerini tutacak kadardır. Proteinler antijen özelliği taşıması ve hücre yenilenmesini sağladığı için günlük beslenmede önemli olduğu kadar hastalıklarda beslenmede de oldukça önemlidir. Birçok zehirli türünün bulunması nedeniyle tüketim konusunda kültür mantarı tercih edilebilir.

BALIK, BADEM

Badem çinko ve omega-3 içeriği sayesinde bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. Balık da omega-3 yağ asitlerini içererek vücudu hastalıklardan korur. Çocukların beyin gelişimi ve hafızasının kuvvetlenmesi için oldukça önemlidir. Bademe beslenme çantasında mutlaka yer vermelidir.

