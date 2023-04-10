Bilecik’te görülen 'Ağlayan Gelin' olarak bilinen endemik bitkiler arasında yer alan ters laleleri koparmanın cezası 244 bin 315 lira!Sedat CEYLAN / BİLECİK (İGFA) - Bilecik doğasıyla birçok endemlik bitkiye ev sahipliği yaparken Osmaneli ilçesine görünen halk arasında 'Ağlayan Gelin' olarak bilinen ters laleler açmaya başladı.

Bilecik’te sosyal medyada doğa ve yaban hayvanlarının tanıtımını gerçekleştiren Bilecik Yaban Hayatı ve Eko turizm üyeleri Tuncay Erik ve Hikmet Erik, Osmaneli ilçesine bağlı Çiftlik Köyü kırsalında ilkbaharın gelmesiyle açmaya başlayan ve 15 ile 20 gün ömrü olan ters laleleri görüntüleyerek vatandaşları bu bitkiyi koparmamaları konusunda uyardı.

Ters lalelerin Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nce, nesli tehlike altında olduğu için koruma altında olduğunu belirten Bilecik Yaban Hayatı ve Eko turizm üyesi Tuncay Erik, ilkbaharın gelmesiyle Bilecik ve ilçelerinde bu endemlik bitkinin nadir de olsa görüldüğünü belirterek doğadan bu bitkiyi koparmanın 244 bin 315 lira cezası olduğunu hatırlattı.

Dünyada bu bitkinin 167 türü bulunduğunu söyleyen Tuncay Erik, ters lale çeşidinin en fazla görüldüğü ülke olan Türkiye'de 20'si endemik 43 ters lale türü bulunmaktadır ifadesinde bulundu.