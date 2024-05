17 Mayıs Cuma günü vizyona girecek yeni filmler sinemaseverlerle buluşuyor.İSTANBUL (İGFA) - Pek çok filmi dünyayla birlikte vizyona getiren Paribu Cineverse, bu Cuma da birbirinden farklı türde yerli ve yabancı filmleri vizyona getiriyor.

Komediden korkuya, aksiyondan belgesele ve animasyona önemli yapımların vizyonda olacağı Cuma günü, sinemaseverlere farklı dünyaların kapılarını aralayacak

17 MAYIS CUMA GÜNÜ VİZYONUNUN ÖNE ÇIKANLARI...

Senaristliğini ve yönetmenliğini John Krasinski’nin üstlendiği Hayali Arkadaşlar (Imaginary Friends), fantastik bir aile filmi olarak sinemaseverlerle buluşuyor. Film, insanların hayali arkadaşlarını ve bu süper güçlerin neler yaptığını görebildiğini keşfeden bir kızın hikayesini konu ediniyor. Genç bir kız olan Bea, bir gün herkesin hayali arkadaşlarını görebildiğini keşfeder. Bu süper gücü ile Bea, büyürken herkesin geride bıraktığı, unutulmuş hayali arkadaşlarıyla yeniden bir araya getirmek için büyülü bir maceraya atılır.

Haftanın korku filmlerinden Ziyaretçiler Bölüm 1 (The Strangers: Chapter 1), evlilik yıldönümlerini kutlamak isterlerken kendilerini korkunç bir kabusun içinde bulan bir çiftin hikayesini konu ediniyor. Genç bir çift, yıldönümlerini kutlamak için yola koyulur. Ancak seyahatleri arabalarının yolda arızalanmasıyla yarım kalır. Yola devam edemeyen çift, geceyi geçirmek için şehirden uzaktaki ıssız bir kasabada bir ev kiralamak zorunda kalır. Çiftin sakin başlayan gecesi, kiraladıkları eve üç maskeli katilin gelmesiyle kabusa dönüşür.

Haftanın bir diğer korku filmi Alem-i Cin 5, babasının ölümünün ardından yıllardır gitmediği köyüne dönen genç bir kadının yaşadıklarını konu ediniyor. Genç bir kadın olan Aslı, yıllardır görüşmediği babasının ölüm haberini alır. Bu durum üzerine Aslı engelli kardeşiyle ilgilenmek zorunda kalır ve bu yüzden İstanbul’dan ayrılarak 20 yıldır gitmediği köyüne döner. Aslı, ilk fırsatta İstanbul’a dönme planları yapsa da kendisini beklenmedik olayların içerisinde bulur. Babasının ölümünden sonra köylünün sakladığı büyük bir günahı öğrenen Aslı, köye çöken cinlerin laneti ve köy halkıyla mücadele eder.

Çocukların ve animasyon tutkunlarının ilgisini çekecek Tombul Mombul Takımı: Sırt Sırta (Combat Wombat: Back 2 Back), büyük bir tehlike ile karşı karşıya olan şehrini kurtarmak için zorlu bir maceraya atılan Combat Wombat'ın hikayesini konu ediniyor. Kötü bir teknoloji dehası, şehri bir metaevren simülasyonuna dönüştürmekle tehdit eder. Bu durum üzerine Combat Wombat, şehri kurtarmak için zorlu bir mücadeleye girişir.

Haftanın aksiyon filmlerinden Becky’nin Gazabı (The Wrath of Becky), hayatını yeniden kurmaya çalışırken evlerine gerçekleşen bir saldırı sonucu ortalığı kan gölüne çevirmeye karar veren genç bir kızın hikayesini konu ediniyor. 16 yaşındaki Becky, iki yıl önce Neo-Nazilerin evlerine saldırması sonucu kimsesiz kalır. O zamandan beri Becky, yaşlı bir kadın olan Elane’nın bakımı altında hayatını yeniden kurmaya çalışır. Ancak onun hayatı, kendilerine 'Asil Adamlar' adını verdikleri bir grubun evlerine girmesiyle yeniden alt üst olur. Evlerine saldıran grup, Becky’nin köpeğini kaçırır. Artık sevdiklerini ve kendisini korumak için her şeyi göze alan Becky, ortalığı kan gölüne çevirmeye kararlıdır.

Martin Bourboulon'un yönettiği 2023 yapımı bir epik aksiyon-macera filmi Üç Silahşörler: D’Artagnan (The Three Musketeers: D'Artagnan), Alexandre Dumas'ın 1844 tarihli Üç Silahşörler romanının bir uyarlaması olarak vizyona giriyor. Güneybatı Fransa'daki uykulu Gaskonya'dan ulusun kalbine Paris'e taşınan D'Artagnan, kralın üç silahşörlerine katılır: Athos , Porthos ve Aramis. Dörtlü, din savaşlarıyla bölünmüş ve İngiliz ordusunun tehdidi altında olan bir ülkede istikrarı sağlamak istemektedir. Ama önce karanlık planları olan Kardinal Richelieu'nun izini sürmeleri gerekir. Ancak D'Artagnan için işler kraliçenin sırdaşı Constance Bonacieux'ye kapıldığında tehlikeli bir hal alır. Çünkü ona olan aşkı şaibeli karakterlerin de onu fark etmesini sağlar. Milady de Winter gözünü hızla onun hayatına diker.