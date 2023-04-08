Kültür ve Turizm Bakanlığı, Aşık Veysel’in vefatının 50. yılı olan 2023’ün UNESCO tarafından “Aşık Veysel Yılı” ilan edilmesi münasebetiyle, sazı ve sözüyle gönül gözünden insanlığa seslenen dünyaca ünlü halk ozanını “Veysel Gider, Adı Kalır” adlı belgesel niteliğinde bir sergi ile anıyor.İSTANBUL (İGFA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı, dünyaya mal olmuş ünlü halk ozanımız Aşık Veysel’i, vefatının 50. yıl dönümü ve UNESCO Aşık Veysel Yılı çerçevesinde kapsamlı bir sergi ile gelecek nesillerle buluşturuyor. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Aşık Veysel’in torunu Nazender Süzer Gökçe ve sanatçı Süleyman Saim Tekcan ile çok sayıda Aşık Veysel dostunun katılımıyla 7 Nisan günü açılışı gerçekleştirilen ‘Veysel Gider, Adı Kalır’ sergisi, Erkan Doğanay’ın küratörlüğünde, dünyaca ünlü halk ozanımızın yaşamına ve sanat hayatına derinlemesine bakış sunuyor.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, açılışta yaptığı konuşmasında; ‘Aşık Veysel zor bir hayat sürmesine, küçük yaşta görme yetisini kaybetmesine rağmen gönül gözüyle görmeyi bilmiş, kendine has ezgileri ve söyleyişiyle aşıklık geleneğimizin önemli temsilcilerinden biri olmayı başarmıştır. Kıymetli ozanımız, sazı ve sözüyle bizi her zaman birliğe, dostluğa, kardeşliğe çağırmış, eserlerinde Türkçemizin en güzel ve yalın haliyle insan ve doğa sevgisini işlemiştir. Bakanlığımızın öncelikli görevlerinden biri de toplumumuza damga vurmuş şahsiyetleri, başta gençlerimiz olmak üzere, insanımıza anlatmak, kültür mirasımızın bu kıymetli taşıyıcılarını hayırla yad etmektir. Aşık Veysel’in hayatının anlatıldığı, onunla yapılmış röportajları, makaleleri ve haberleri gün ışığına çıkaran “Veysel Gider, Adı Kalır” sergimiz tam da bunu hedefliyor.’’ dedi.

AKM ­Galeri’de 7 Nisan’da açılan sergi, Aşık Veysel ile ilgili pek çok ilki sanatseverlerin ilgisine sunuyor. Küratörlüğünü Erkan Doğanay’ın yaptığı sergide, fotoğrafçı ve Aşık Veysel'in torunu Nazender Süzer Gökçe ile gazeteci Gürsel Gökçe'nin yayına hazırladığı "Basında ve Ustaların Objektifinden Aşık Veysel" kitabının hem görme engelliler için Braille alfabesiyle basılan versiyonu hem de tiyatro sanatçıları tarafından seslendirilen sesli kitap versiyonu tanıtılıyor.

USTALARIN GÖZÜNDEN

Sergi kapsamında Aşık Veysel’in az bilinen fotoğraf kareleri de sanatseverlerle buluşuyor. "Basında ve Ustaların Objektifinden Aşık Veysel" kitabında da yer alan bu kareler, dönemin usta isimleri Ara Güler, Fikret Otyam, İsa Çelik, Ergun Çağatay ve Mustafa Türkyılmaz’ın objektifine yansıyan Aşık Veysel fotoğraflarından oluşuyor. Fotoğrafların yanı sıra Eren ve Bedri Rahmi Eyüboğlu çifti ile Orhan Peker’in resimleri, Alper Çınar’ın yaptığı Aşık Veysel heykeli de sergide yer alıyor.

KARANLIK DÜNYA

Usta yönetmen Metin Erksan’ın Aşık Veysel’in hayatını anlattığı ‘Karanlık Dünya’ filmi de sergi kapsamında gösteriliyor. Senaryosunu Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun yazdığı filmde Aşık Veysel de oynamıştı. Aşık Veysel hakkında yayımlanmış kitap, dergi ve gazetelerin orijinal nüshalarının da yer alacağı sergi, 23 Nisan tarihine kadar gezilebilecek.