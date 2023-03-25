Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Talha Erdem, Bilim Akademisi 2023 yılı BAGEP Genç Bilim İnsanı Ödülü’ne layık görüldü.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Bilimsel liyakatı, özgürlük ve dürüstlük ilkelerini tanıtmayı, genç bilim insanlarının gelişimlerini desteklemeyi ve koşullarını iyileştirmeyi amaçlayan bağımsız bir sivil toplum kuruluşu olan Bilim Akademisi tarafından başlatılan Genç Bilim İnsanları Ödül Programı (BAGEP) 2023 yılı sonuçları açıklandı.

Buna göre, AGÜ Öğretim Üyesi Dr. Erdem “Malzeme Mühendisliği” alanında ödüle layık görülen 3 bilim insanından biri oldu. Dr. Erdem’e ödülü 8 Nisan 2023 tarihinde Ankara’da düzenlenecek törenle verilecek.

Kamu fonları yerine toplumdan gelen maddi destekle yürütülen Bilim Akademisi’nin Genç Bilim İnsanı Ödülleri, akademisyenlerin yeni araştırmalar için desteklenmeleri amacı ile 2013 yılından beri veriliyor.