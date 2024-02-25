Yalova merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "KAFES-47” operasyonlarında, bölgede "Çakar" olarak bilinen Organize Suç Örgütü çökertildi.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı'nın bir süredir organize suç örgütlerine yönelik düzenlediği 'Kafes' operasyonlarının 47'ncisi bu kez Yalova merkezli olarak Kocaeli, Sakarya ve Bursa illerinde eş zamanlı olarak düzenlendi.

Operasyonların detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından duyurdu.

Bakan Yerlikaya, operasyonlarda örgütün elebaşlarından Yılmaz ve Erdem Çakar'ın da içerisinde bulunduğu Organize Suç Örgütü üyesi 8 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

"Suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız" diyen Bakan Yerlikaya, hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, tek tek kafese koyacaklarının altını çizdi.

Söz konusu operasyonlarda 4 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 2 adet av tüfeği ile çok miktarda Türk Lirası ile çok sayıda senet, çek, tapu ve dijital materyale el konulduğu öğrenildi.