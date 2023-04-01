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İzmir'in Karabağlar Belediyesi, olası doğal afetler ve acil durumlarda haberleşmenin sağlıklı devam ettirilmesi amacıyla TRAC İzmir Şube Başkanı Gökçe Doğan'la birlikte örnek bir protokole imza atmıştı. Geçen yıl imzalanan protokolün önemi, Türkiye'yi derinden sarsan Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerle çok daha iyi anlaşıldı. Mobil hatların zarar görmesi nedeniyle deprem bölgelerinde günlerce iletişim sıkıntı yaşanırken, arama kurtarma çalışmalarında amatör telsizciler önemli görev üstlendi.

İzmir Karabağlar Belediyesi ile Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) İzmir Şubesi arasında imzalanan protokol kapsamında, “Amatör Telsizcilik Eğitim Semineri”nin ilki yarın gerçekleştirilecek.İZMİR (İGFA) - Yıldız Kenter Kültür ve Sanat Merkezi'nde, 12.00-18.00 saatlerinde arasında yapılacak ücretsiz seminere, arama kurtarma gönüllüleri, vatandaşlar katılabilecek. Seminerde “Amatör telsizcilik nedir?”, “Telsiz kullanma”, “Afetlerde iletişimin önemi”, “sınava hazırlık” konu başlıkları altında eğitimler verilecek.

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