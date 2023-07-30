Mersin Büyükşehir Belediyesi, öğrenci dostu uygulamaları ve hizmetleriyle öğrencilerin maddi ve manevi her anlamda yanında olmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi bünyesinde hizmet veren Merkez Kütüphane, yaz aylarında da öğrencilerin uğrak noktası oluyor. Öğrencilere ev sahipliği yapan kütüphanede çay, kahve, ve internet hizmetleri de ücretsiz sunuluyor.MERSİN (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı’nda hizmet veren Merkez Kütüphane, haftanın 7 günü sabah 8.00 akşam 20.00 saatleri arasında kapısını açık tutuyor. Evde çalışma ortamı verimli olmayan ya da yeterli motivasyonu sağlayamayan öğrenciler, kütüphane ortamında bir arada olmanın verdiği motivasyonla ders çalışıyor. Vatandaşlar da üye olarak 15 gün süre ile Merkez Kütüphane’den kitap alabiliyor. Kütüphanede ayrıca, Büyükşehir’in branş öğretmenleri öğrencilerin sorularını yanıtlıyor.

Kenziman: “Kütüphane öğrenciler için özgürlük alanıdır”

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesindeki kurs merkezlerinde Matematik Öğretmeni olan ve Merkez Kütüphane’de görev yapan Turgay Kenziman, “Burada YKS, KPSS, LGS sınavlarına hazırlanan öğrencilerimize, matematik sorularında yardımcı oluyorum. Onlar burada kendi aralarında çalışıyorlar. Gerek duyduklarında ben destek veriyorum. Haftanın her günü sabah 8.00 ile akşam 20.00 saatleri arasında hizmet sunuyoruz. Öğrencilerimiz burada çay, kahve, Wifi hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanıyorlar. Bunun haricinde özellikle kış günlerinde aşevinden gelen çorbalarımız da ikram ediliyor” diye konuştu. Kütüphanenin öğrenciler için özgürlük alanı olduğunu vurgulayan Kenziman, “Öğrenciler burada kendilerini daha iyi hissediyorlar. Kendileriyle barışıyor, kendilerine yetiyorlar. Takıldıkları noktada biz devreye giriyoruz. Kitap okumak için gelen vatandaşlarımız da oluyor. Onları da biz burada abone ediyoruz. 15 gün süreyle onlara kitaplar veriyoruz, okuyup getiriyorlar” dedi.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’na bağlı Gezici Kütüphane’den de bahseden Kenziman, “Kültür Yayınlarımızdan veya satın aldığımız kitaplarımızdan, vatandaşlarımıza hediye ettiğimiz kitaplarımız var. Onları da imza karşılığı veriyoruz. Bunun dışında Gezici Kütüphanemiz var. Okullardan gelen talep üzerine köylere, ilçelere ulaşıyoruz. Orada çocuklara istedikleri kitabı, öğretmenlerin talepleri doğrultusunda veriyoruz. Bunun dışında gelen talepler üzerine dernekler olsun, okullar olsun, kişisel olsun, kültür yayınlarımızdan kargoyla isteklerini karşılıyoruz” ifadelerine yer verdi.

“Evde çalışırken dikkatimiz çok çabuk dağılıyor”

Merkez Kütüphane’ye her gün gelen Ece Bozan, “Adıyaman'dan geldim. İlk geldiğim günden beri gerek personel gerekse de öğretmenlerimiz tarafından o kadar sıcak karşılandım ki, beni onların sıcakkanlılığı ve güler yüzleri motive etti. Ücretsiz kahve ve çay ikramları ile ortamın sessiz olması çok iyi. Güzel bir şekilde ders çalışabiliyoruz. Bireysel masalarımız, grup masalarımız var. Kitaplar da çok fazla. Gayet memnunum” dedi. Evde dikkatin çok kolay dağıldığını, kütüphane ortamında ise daha rahat çalışıldığını belirten Bozan, “Herkese tavsiye ederim. Çünkü evde bir süre sonra ders çalışılmıyor, ama kütüphanede çalışma isteğimiz geliyor” diye konuştu.

“Kütüphane ortamında başka öğrencilerin de olması bizleri motive ediyor”

Ekrem Siper de yaz ve kış aylarında özellikle Merkez Kütüphane’yi tercih ettiğini söyleyerek, “Buraya, soğuktan veya sıcaktan kurtularak gelip, olanaklardan faydalanmaya çalışıyoruz. Klima sürekli çalışıyor. Bize sunulan çay, kahve ve internet olanakları çok kolaylık sağlıyor. Açılış ve kapanı saati arası çok geniş. Bundan dolayı belediyemize, Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Gayet güzel, sakin ve sessiz bir ortam. Mersinli öğrenciler gelip rahatlıkla çalışabilirler. Herkesin evinde çalışma ortamı olamayabiliyor. Ayrıca burada diğer öğrencilerin çalışması da bizi motive ediyor” dedi.

Matematik öğretmenliği mezunu olan Melek Yiğit ise “Yaklaşık 6 aydır buradayım. Özellikle Turgay Hocam’ın yardımlarından çok memnunum. Çünkü buradaki sağladığı disiplini başka hiçbir kütüphanede bulamadım ve aynı branşta olduğumuz için beni yönlendirmelerinden çok memnunum. Klima, yemek gibi tüm şartlardan da memnunum. Belediyemize teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verdi.