Tahmini Okuma Süresi: dakika

‘Sanat İçin Ben De Varım’ projesinde yer alan özel öğrencilerin yeteneklerini sergilediği tiyatro gösterisi bir kez daha Kocaeli'de sanatseverlerle buluştuKOCAELİ (İGFA) - 3 Aralık Dünya Engelliler Günü uluslararası farkındalık günü olarak kabul edilip, engellerin aslında engel olmadığına dikkat çekmek ve her engelin kendi içinde pek çok farklı sorunları olduğu göstermek, engelli bireylerin katkılarını ve başarılarını hedef alan konular üzerinde duruluyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği, 21 özel gereksinimli bireyden oluşan ‘Sanat İçin Ben De Varım’ ekibinin hazırladığı “Bu Nasıl Oyun?” isimli tiyatro oyunu günün anlam ve önemine binaen sanatseverlerle buluştu.

HAYATLARA DOKUNABİLMEK ÇOK ÖNEMLİ

Tiyatro oyununa Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık, Devlet Tiyatrosundan emekli sanatçı İbrahim Şahin, sivil toplum kuruluşları, özel gereksinimli aileler ve çocukları katıldı. Emekli sanatçı İbrahim Şahin yaklaşık 18 yıl önce özel çocuklarımızla gönüllü olarak çalışmaya başladığını belirtti. Anlama ve anladıklarını kavrama, eyleme geçirmek için eğitimlerin şart olduğumu belirten Şahin, ‘’Bu tür eğitimler öğrencilerin kendilerini anlatabilmelerine katkı sağlıyor. ‘Ben bir şey yapabildim’ diyebiliyorlar. Hayatlara dokunabilmek çok önemli. Bu tür çalışmaların içinde olmak ve elimizden geldiğince gücümüz yettiğince ailemizle birlikte destek olmaya çalışıyoruz’’ dedi.

Yönetmenliğini Emre Berber’in genel sanat yönetmenliğini ise Osman Doğan’ın yaptığı SDKM de gerçekleşen tiyatro oyunu, özel gereksinimli öğrencilerin heyecanına sahne oldu. Öğrenciler, yıl boyunca hazırlandıkları “Bu Nasıl Oyun?” isimli tiyatro oyununu ilk defa farklı bir sahnede oynamanın mutluluğunu yaşadı. Ayrıca öğrenciler Filistin’de yaşanan acıya da duyarsız kalmadı. Öğrencilerin ‘Özgür Filistin, Özgür Kudüs’ mesajı izleyici tarafından yoğun alkış aldı. Etkinliğin sonunda genel sanat yönetmeni Doğan, kendi yazdığı kitabı özel öğrencilere imzalayarak hediye etti.