İş, sanat ve cemiyet hayatının sevilen isimlerinden ünlü iş insanı Mehmet Olcar’ın Türkiye ve dünyada bir ilke imza atacak.İZMİR (İGFA) - İş insanı Mehmet Olcar, yakın zamanda Türkiye ve dünyada ilk olacak bir projeye imza atmaya hazırlanıyor.

Kuşlara özellikle güvercinlere olan tutkusunu yakinen bildiğimiz Olcar İzmir’de gençlerimiz için "Kuş okulu" açıyor.

Bunun için girişimlere başlayan Olcar, "Şu an arazi bakıyorum. Yakın zamanda güvercin üzerine okul açacağım. Genç kuşçu kardeşlerim bu okuldan mezun olduktan sonra diplomalı kuşçu olarak bilinçli olarak güvercin yetiştirecekler. Bu okul projesi de dünya da bir ilk. Bildiğiniz gibi iş ve sanat camiasından da birçok ünlü ismin güvercin hobisi ve merakı var. Sağolsunlar, bu konuda birçok ünlü isim de bizlere destek oluyor" ifadelerini kullandı.

Olcar, tek amacının Mardin’e özgü güvercinleri dünyaya tanıtmak olduğunu ifade etti.