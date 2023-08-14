750 metre uzunluğundaki Kartepe Enduro ve Motocross Parkurunda yarışan sporcular birbirinden zorlu engelleri geçmeye çalıştıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde düzenlenen Türkiye Süper Enduro Şampiyonası’nın ikinci ayağı gerçekleştirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe Belediyesi ve Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen şampiyonaya 80 sporcu katıldı. 750 metre uzunluğundaki Kartepe Enduro ve Motocross Parkurunda yarışan sporcular birbirinden zorlu engelleri geçmeye çalıştı.

MOTORSİKLET TUTKUNLARI BULUŞTU

Süper Enduro GP, Enduro Prestij, Enduro Usta, Enduro Hobi, Enduro Genç ve Enduro Veteran kategorilerinde yapılan şampiyonaya motosiklet tutkunları da yoğun ilgi gösterdi. Kocaeli ve çevre illerden gelen seyirciler, parkurun çevresini doldurdu. Dereceye giren sporculara ödülleri düzenlenen törenle verildi. Yarışma sonunda "Süper Enduro GP" kategorisinde Aykut Kızıltan birinci olurken, Rafet Karakuş ikinci, Arif Şişman üçüncü sırayı aldı.

DERECEYE GİREN SPORCULAR

Enduro Veteran: Recep Bahadır Çaktı, Aydın Kırdar, Savaş Serim

Enduro Hobi: Gökhan Gökçe, Kayra Yurtsever, Osman Karatepe,

Enduro Usta: Aykut Kızıltan, Arif Şişman, Murat Can Köse

Enduro Genç: Mustafa Resul Kurtuluş, Mert Koç, Kadirhan Kocabaş

Enduro Prestij: Rafet Karakuş, Mehmet Emin Musaoğlu, Nurdoğan Kuzu.