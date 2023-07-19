Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in, öğrencilerin eğitim ve öğretim hayatını destekleme çalışmalarından biri olarak hayata geçirilen 1TL üzerinden seyahat edebilme projesi, çok ekonomik ve cep dostu olması bakımından hem öğrencileri hem de ailelerini sevindirmeye devam ediyor.MERSİN (İGFA) - Ulaşım Dairesi Başkanlığı 2023 yılı Ocak – Mayıs öğrenci kart kullanım verileri; 160 binden fazla öğrencinin abonman kart sahibi olduğunu, bu öğrencilerin 2,5 milyondan fazla abonman kart kullanarak 1 TL’ye yolculuk yaptığını, toplamda ise öğrencilerin belediye otobüslerinden 5 milyon seferin üzerinde faydalandığını gösteriyor.

Demir: “Abonman kart ile öğrenciler ulaşıma yalnızca 1 TL harcıyor”

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürü Bayram Demir, “Mersin hem sosyal donatılarıyla, hem de ekonomik anlamda tam bir öğrenci kenti. Bizler de öğrencilerimizin eğitim ve öğretim hayatlarına destek verebilmek maksadıyla, şehir içi ya da kırsal yerlerde 25 kilometre mesafe boyunca öğrencileri 1 TL’ye taşıyoruz. Buna da abonman sistemi diyoruz” ifadelerini kullandı.

Abonman kart sayesinde, öğrencilerin okullarına giderken büyük kolaylık yaşadığını aktaran Demir, “Yaptığımız analizlere göre, 1 Ocak - 31 Mayıs 2023 tarihleri arasındaki beş aylık süre boyunca, öğrenciler belediye otobüslerinden 5 milyonun üzerinde faydalanmış. Abonman kart kullanarak 1 TL’ye yolculuk etme sayısı ise 2,5 milyondan fazla gerçekleşmiş” diye konuştu.