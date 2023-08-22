Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Açık Su Yüzme Yarışları’na Kandıra’nın Mavi Bayraklı Kerpe Halk Plajı ev sahipliği yapacakKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Açık Su Yüzme Yarışları, bu yıl Kandıra’nın Mavi Bayraklı Kerpe Halk Plajının mavi sularında yapılacak. Şampiyona Kandıra Belediyesi, Türkiye Yüzme Federasyonu ve Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde 27 Ağustos Pazar günü saat 12.00’de ilk kulaçların atılmasıyla başlayacak.

Yarışma 11-12-13 yaş kategorilerinde Türkiye Şampiyonası niteliği taşırken, yarışlara katılmak isteyen yüzücülerin, kayıt işlemlerini https://ebelediye.kocaeli.bel.tr/GenclikForm/AcikSuYuzmeBasvuru linkinden 25 Ağustos tarihine kadar online olarak tamamlaması gerekiyor.

Büyükşehir Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen yarışlarda; 1 tur 2 bin 500 metre mesafede yüzülürken, start ise kadın ve erkek kategorileri için ayrı verilecek. Her yıl düzenli olarak gerçekleştirilmesi planlanan yarışmanın bu yıl uluslararası katılımla düzenlenmesi bekleniyor.

DİKKAT ÇEKEN BAZI KURALLAR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Açık Su Yüzme Şampiyonası’nda Türkiye Yüzme Federasyonu Açık Su Müsabaka Talimatlarının uygulanacak ve farklı federasyon lisansları ile 2022–2023 vizeli yüzme lisansı olmayan sporcular katılamayacak. 18 yaş altı yüzücüler, 2022–2023 vizeli yüzme lisansı ile ‘Veli Muvafakatnamesi’ veya ‘Doktor Raporu’ ile yarışmaya katılabilecek. 2 bin 500 metrede; mesafe ve Açık Su Yüzme koşulları göz önüne alındığında; katılımcıların daha önce bir Açık Su Yüzme yarışını tamamlamış olmaları ve yeterince antrenmanlı olmaları tavsiye ediliyor.

Yarışlarda diğer yüzücülere kasti olarak centilmenlik dışı ve engelleyici nitelikte harekette bulunan yüzücüler diskalifiye edilecek ve yarış dışı bırakılacak. Hakemler tarafından fizyolojik ve psikolojik nedenlerden dolayı yarışmaya devam etmesi sakıncalı görülen yüzücüler yarış dışı bırakılarak sudan teknelere alınacak. Hakemler teknelerle yüzücülere eşlik edecek ve belirlenen parkur ile ilgili herhangi bir olumsuzluk olması durumunda yüzücüleri uyaracak. Yüzücüler yarış esnasında saat, takı gibi materyal takamazken hakem uyarısı ve kurallara uymayanlar yarıştan diskalifiye edilecek ve yarış dışı bırakılacak.

Hakem uyarısı ve kurallara uymayanlar ve kayıt sırasında dağıtılan çipler kişiye özel belirlendiğinden, farklı kişiye ait çip taktığı belirlenen kişiler diskalifiye edilecek. Değerlendirme; yaş kategorilerine göre Kadın Erkek olarak ayrı ayrı yapılacak.