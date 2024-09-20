Hasan Ali Yücel Anadolu Lisesi önündeki Haliç Sokak'ta vatandaşlar, sık sık yapılan inşaat çalışmaları nedeniyle bozulan yol sebebiyle adeta isyan ediyor.BURSA (İGFA) - Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Dikkaldırım Mahallesi’nde bulunan Hasan Ali Yücel Anadolu Lisesi’nin önünde bulunan Haliç Sokağın yollarında, sık sık yapılan inşaat çalışmaları sebebiyle bozulmalar meydana geliyor.

Yolda oluşan çukurlar araçları zor durumda bırakıyor. Ani fren yapmak zorunda kalan araçlar, bozuk yol yüzünden trafiği zor duruma düşürüyor.

Okul çevresindeki bu durum, hem öğrenci velilerini hem de mahalle sakinlerini rahatsız ediyor. Çukurların ve bozuk zeminlerin araç trafiğini tehlikeye soktuğu belirtilirken, özellikle yağışlı günlerde yayalar için de ciddi sorunlar meydana geliyor. Mahalle sakinleri ve öğrenciler, yetkililerden acil yol onarımı talep ediyor.