Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, iş edinmeme eylemine katılmayan işçileri tehdit edenlere karşı net bir tavır sergileyerek, “Tehdit ve baskı yoluyla çalışanları sindirmeye çalışanlar belediyemizde barındırılmayacak” dedi.İZMİR (İGFA) - Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, belediyede devam eden iş edinmeme eylemi sırasında, çalışmak isteyen işçilere yönelik tehdit ve baskılara karşı sert bir açıklama yaptı. Sosyal medya üzerinden yayımladığı videoda, halk sağlığını tehdit eden çöp sorununa dikkat çeken Duman, tehditlerin kanıtlarla tespit edildiğini belirtti.

Buca bizim evimiz, yuvamız…Tüm diyalog ve iyi niyetli girişimlerimize rağmen devam eden iş bırakma eylemi nedeniyle Bucalılar tehlike altındadır. Buna izin veremeyiz.Buca’mızı tertemiz yapmak için ele ele verdik. Bu sorunu en kısa sürede geride bırakacağız. pic.twitter.com/dV8DxAXy6V— Görkem Duman (@gorkemdumanbuca) June 23, 2025

“TEHDİT EDENLER BELEDİYEDE YER BULAMAZ”

Duman, maaş ödemelerindeki gecikmeler nedeniyle bazı çalışanların iş hukukuna dayanarak iş edinmeme hakkını kullandığını, ancak bu durumun halk sağlığını riske attığını ifade etti. “Bazı grupların, tehdit yoluyla çöplerin toplanmasını engellediğini öğrendik. Çalışma hakkını kullananlara yönelik baskılar kanıtlarla tespit edildi,” diyen Duman, tehdit ve baskı uygulayanların belediyede barındırılmayacağını vurguladı. “Tüm emekçi arkadaşlarıma sesleniyorum: Kimsenin sizi tehdit etmesine izin vermeyin. Yasal haklarını kullananların yanındayım, ancak tehdit edenlerin karşısındayım,” dedi.

ÇALIŞANLARA GÖREVE DÖNÜŞ ÇAĞRISI

Başkan Duman, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel, CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya ve Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek ile birlikte eylemdeki işçilerle görüşerek süreci ve çözüm yollarını paylaştı. bAŞKAN Duman, “Halk sağlığı için tüm emekçi kardeşlerimizi görevlerinin başına davet ediyoruz” diyerek çalışanları göreve çağırdı.