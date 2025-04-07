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Buna göre, Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa-Armutlu (İhlas) hattında karşılıklı gerçekleştirilmesi planlanan seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

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