Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği (BUFSAD)’ın konuk olarak ağırladığı AlbertoModiano, yönetmenliğini yaptığı Meri İstiroti ‘nin aynı adlı kitabından uyarlanan “Sevgili Lili” adlı belgesel filmi fotoğrafseverlerin beğenisine sundu. Filmin kahramanı LiliBarokas da etkinlikte yer aldı.BURSA (İGFA) - BUFSAD ‘Osman Önder Sergi ve Gösteri Salonu’nda gerçekleşen gösterime çok sayıda fotoğrafsever katıldı.

BUFSAD Başkanı Serpil Savaş AlbertoModiano ve LiliBarokas’ın katılımından duyduğu memnuniyeti ifade ederek adlarına hazırlanan plaketleri takdim etti.

SEVGİLİ LİLİ – FİLM GÖSTERİMİ / ALBERTOMODİANO

Filmin konusu; LiliBarokas yıllarını kız çocuklarına bale ile zarafeti yaşatmaya adamış bir öğretmendir. Göçmen bir ailenin kızı olan eski İstanbul Hanımefendisi, yıllardır nice genç kızı evlilik öncesi dönemde eğitmiş, evlilik sonrasında da her biri öncelikle birer ev hanımı olmak üzere birçok meslekte yol almıştır.

Bir gün LiliBakokas eşinin kendisini filme aldığı onlarca makara 8mm’lik filmleri arkadaşının oğlu olan AlbertoModiano’ya hediye edince, fotoğrafçı Alberto ’nun yaşamı eşinin de teşviki ile sinemacı olarak yetişmesine neden olmuş. 56 yaşında üniversite sınavlarına girip üniversiteden sinemacı olarak mezun olan AlbertoModiano’nun “Kula’930” ve “Karanlık Oda” filmlerinden sonra “Sevgili Lili” 3. filmidir.