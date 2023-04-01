Fotogen Fotoğraf Sanatı Derneği'nin düzenlediği 17. SAMİ GÜNER KUPASI’nın Ödül Töreni Salon IKSV ‘de görkemli bir törenle gerçekleşti. BUFSAD'lı fotoğrafçılar törene damga vurdu.17. SAMİ GÜNER KUPASI ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Ödül töreninde derneğe Onursal Üye olarak katılan İzzet Keribar ve Çerkes Karadağ’a üyelik beratları takdim edildi. Jüri üyeliğini İbrahim Zaman, Kamil Fırat, Zehra Çöplü, Ali Balkı, Haluk Çobanoğlu’nun yaptığı yarışmada Aylin Kırgözoğlu kupayı aldı.

BUFSAD’lı fotoğrafçıların Sami Güner Kupası’ndaki başarıları törene damgasını vurdu. 2.turda Bufsad Başkanı Serpil Savaş, Alev Tanrıkorur, A Nur Türk, Alper Güler Sönmez ödül alırken 1. turda Fahrettin Beceren ve Ferah Budak ödüle layık görüldü.

Sami Güner Kupası, 1991 yılında aramızdan ayrılan Fotoğraf Sanatı Derneği’nin ilk başkanı ünlü fotoğrafçı Sami Güner adına düzenleniyor. Sami Güner Kupası Türkiye’nin en prestijli fotoğraf ödülü olarak addediliyor. Kupa kazanan ve 2. Turu atlayan katılımcılara kupa ve sertifikaları takdim edildi.