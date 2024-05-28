TMO Edirne Başmüdürü İbrahim Duman, dün Keşan’a gelerek buğday hasadı öncesi bir basın açıklaması yaptı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve İpsala Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Darcan, Keşan Ticaret Borsası Başkanı Necmi Kaymaz, İpsala Ticaret Borsası Başkanı Necmi Sezer, Keşan Ziraat Odası Başkanı Hasan Şen, Uzunköprü Ziraat Odası Başkanı Özcan Kayalı, Enez Ziraat Odası Başkanı Mehmet Oskan, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Şapçı’nın da katıldığı toplantıda Duman, buğday hasadı öncesi bir açıklama yaparak üreticilerin tüm ürünlerinin TMO tarafından teslim alınacağını belirtti.

Duman’ın konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle; “Biz Edirne il ve ilçelerinde toplam 14 noktada buğday alımı yapacağız. Bununla ilgili kapalı depoları kiraladık. Açık yığın yapabilmek için uygun arazilerimizi tespit ettik. Bunlarla ilgili sözleşmelerimizi yaptık. Lisanslı depolarımızda da belirli bir miktarda hepsinde aza azar boşluklar var. Hem buralara alım yapacağız. Hem kiralık depolarımıza hem de açık yığın sahalarımıza alımı gerçekleştireceğiz. Bu konuda hiçbir problemimiz yok. Üretici hiçbir şekilde mağdur olmayacak. Randevu konusunda da biz ziraat odalarımıza önceden haber veriyoruz. Ziraat Odaları aracılığı ile üreticilerimize duyuruyoruz. Bir kişi 3 randevu alabilecek 30’ar tondan 90 ton kadar randevu alabilecek. Birinci randevuyu teslim ettikten sonra 4.randevuyu da alabilecek. 3 randevu hakkı alabilecek. Herkes kendi bölgesinde randevu alabilecek. Sadece Keşan bölgesi Keşan’dan randevu alabilecektir. Ayrıca arpa alımı için Edirne İpsala ve Uzunköprü’de alım yapılacak. Keşanlı arpa üreticileri bu istediği 3 yere arpa ürününü teslim edebilecek”