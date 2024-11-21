Meteoroloji'nin son tahminlere göre Türkiye geneli bugün parçalı ve çok bulutlu olması beklenirken, yağış ve fırtına konusunda da bazı iller ve bölgeler için iki 'kuvvetli' uyarı geldi.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü 21 Kasım Perşembe gününe ilişkin günlük hava tahmin raporunu yayımladı.

Yapılan son tahminlere göre, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneybatısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Giresun, Tunceli, Bingöl, Muş ve Bitlis çevreleri ile Erzurum ve Erzincan'ın güney kesimlerinin yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, gece saatlerinde Tunceli, Bingöl, Muş'un yüksek kesimleri ile Erzincan ve Erzurum'un güneyinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Adana, Düzce, Zonguldak, Bolu ve Bartın çevrelerinde kuvvetli, İzmir, Aydın, Muğla çevreleri ile Antalya’nın doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Marmara'nın batısında 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin edilirken, rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu ve Karadeniz'de kuvvetli (40-60 km/saat), Marmara ve Ege’de kuvvetli ve fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji bugünkü hava tahmin raporunda iki kuvvetli uyarıda da bulundu.

Buna göre yağışların, Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Adana, Düzce, Zonguldak, Bolu ve Bartın çevrelerinde kuvvetli, İzmir, Aydın, Muğla çevreleri ile Antalya’nın doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden; güney ve güneybatı, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden İç Anadolu ve Karadeniz'de kuvvetli (40-60 km/saat), Marmara ve Ege’de kuvvetli ve fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.