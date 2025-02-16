Yurt genelinde bugün parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olması beklenirken, Marmara, Ege, Batı Karadeniz ile Burdur, Isparta, Eskişehir, Ankara, Çankırı ve Samsun çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin edildi. Önümüzdeki hafta ise sıcaklıklar düşecek ve Ankara, İstanbul ve Bursa'da kar yağışı bekleniyor.BURSA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü 16 Şubat Pazar gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Buna göre ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Karadeniz ile Burdur, Isparta, Eskişehir, Ankara, Çankırı ve Samsun çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin edildi.

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenirken, yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarında, önemli bir değişiklik olmayacağı Pazar gününe ilişkin hava raporunda, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğu, rüzgarın ise genellikle güney yönlerden, Marmara, Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz kıyılarında kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi beklendiğinden vatandaşların meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.