Rüzgar, sağanak yağış, kar... Bugün yurt genelinde ne ararsanız var! Türkiye'nin iç ve kuzey kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Meteoroloji'nin günlük raporunda kuvvetli yağış ve fırtına uyarıları da yer alıyor. İşte havanın 24 Kasım Pazar raporu.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan son tahminlere göre Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Van hariç) ile Güneydoğu Anadolu'nun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle karla karışık yağmur ve kar, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ile Yalova, Sinop, Iğdır ve Şırnak çevrelerinde yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yer yer gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması beklenen yağışların, Doğu Akdeniz'in doğusu, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Sakarya, Bolu, Niğde, Kayseri, Sivas, Karaman, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Muş, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Türkiye'nin iç ve kuzey kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının İç ve Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında hissedilir derecede (5 ila 15 derecede) azalarak mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin edilirken, rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden orta kuvvette, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuzey, Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat), Akdeniz'in yükseklerinde kuzey yönlerden yer yer fırtına (60-90 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji güne ilişkin iki kuvvetli uyarıda da bulundu.

Yağışların; Doğu Akdeniz'in doğusu, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Sakarya, Bolu, Niğde, Kayseri, Sivas, Karaman, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Muş, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden, rüzgarın da Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz’de kuzey, Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat), Akdeniz'in yükseklerinde kuzey yönlerden yer yer fırtına (60-90 km/saat) olarak eseceği beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.