ICRYPEX ana sponsorluğundaki 2024 Oyman Atabay sezonu, Ege Otomobil Spor Kulübü (EOSK) tarafından 25-26 Mayıs tarihlerinde Aydın'da gerçekleştirilen Buharkent Tırmanma Yarışı ile devam etti. 2024 AVIS Türkiye Tırmanma Şampiyonası üçüncü ayağı olan ve Buharkent Belediyesi katkılarıyla düzenlenen yarışta, 5 ayrı kategoride 32 sporcunun mücadele etti.AYDIN (İGFA) - 7,59 kilometre uzunluğundaki parkurda iki çıkış üzerinden koşulan yarış sonunda, Kategori 1’de Atış Motorsport'tan Mehmet Gökseven günün en hızlı ismi olurken, ikinciliği aynı takımdan Faruk Sayın ve üçüncülüğü de GP Garage My Team'den İlker Aktaş elde ettiler. Kategori 2’de Atış Motorsport’tan Engin Apaydın birinciliğe ulaşan sporcu olurken, Ayhan Germirli ikinci ve Atış Motorspor’dan Metehan Üstükarcı da üçüncü olarak podyuma çıkan sporcular oldular. Kategori 3’te Atış Motorsport’tan Burak Dalkılıç podyumun en üst basamağına çıkmayı başarırken, Ege Asal Motorspor'dan Murat Çetin ikinci ve Hypco Neo Motorspor'dan Tolga Çapkınoğlu ise üçüncü oldular.

Kategori 4’te GP Garage My Team’den Sinan Soylu birincilik kürsüsüne çıkarken, aynı zamanda 05.23,26 ile günün en iyi zamanını kaydetti. TOSFED Yıldızını Arıyor projesi ile otomobil sporlarına adım atan ve ilk resmi startını Hypco Neo Motorspor adına Buharkent'te alan Betül Gözde İlter ikinci sırada yer aldı. Bu kategoride üçüncülüğü ise Yusuf Çiçek elde etti. Kategori 5’te Bahadır Sevinç günün en hızlı ismi olurken, Ege Asal Motorspor’dan Deniz Dursun ikinci sırada yer aldı. Yarışın takımlar birincisi Atış Motorsport olurken, bu sonuçların ardından şampiyona puan durumunda dengeler değişti ve bazı liderlikler el değiştirdi.

Buharkent'te dördüncü kez düzenlenen yarışın ardından, kadınlar klasmanında Kategori 1’de Serap Kotan, Kategori 2'de Ecenur Yiğitler ve Kategori 4’te de Betül Gözde İlter birincilikleri paylaşan sporcular oldular. Mahalli klasmanda ise; Kategori 1’de İsmail Cabacı, Kategori 3’te Murat Çetin ve Kategori 4’te Yusuf Çiçek ilk sırada yer aldılar.

2024 AVIS Türkiye Tırmanma Şampiyonası, Frigya Spor Kulübü tarafından 29-30 Haziran tarihlerinde Kütahya'da düzenlenecek dördüncü yarış ile devam edecek.