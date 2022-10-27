Buharkent MYO'da Plastik Sanatlar Sergisi Açıldı

Buharkent Meslek Yüksek Okulu’nda açılışı yapılan sergiye Buharkent Kaymakamı Alper Açıkgöz, Buharkent Meslek Yüksek Okulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Aytaç, mülki idare amirleri, üniversitemizin akademik ve idari personeli ile öğrenciler katıldı.

Plastik Sanatlar sergisine Türkiye'den 33 sanatçı akademisyen, yurtdışından 14 sanatçı katılım sağladı. Uluslararası düzenlenen sergiye; Montenegro, Kazakistan, İran, Romanya, Fransa, Meksika, Moldova, Kosova, Azerbaycan, Sırbistan ve Hindistan'dan katılan sanatçılar birer eserle sergide yerlerini aldı.

Açılışı yoğun katılımla gerçekleştirilen sergi, Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle 26 Ekim- 8 Kasım 2022 tarihleri arasında Buharkent Meslek Yüksek Okulun’nda sanatseverleri ağırlayacak.