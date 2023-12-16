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Buldan ilçe merkezinde, ilk kez inşa edilen yağmur suyu hatlarının yanında sıcak asfalt ve kaldırımlarıyla baştan aşağı yenilenen üstyapı çalışmalarını inceleyen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Buldan’ımızda taş üstüne taş koymaya devam edeceğiz" dedi.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Buldan ilçesini ziyaret ederek Büyükşehir Belediyesinin sürdürdüğü üstyapı ve altyapı çalışmalarını inceledi. Başkan Zolan’ın Buldan ilçe ziyaretine Buldan Belediye Başkanı Mustafa Şevik, AK Parti Buldan İlçe Başkanı Naci Çomuk, belediye meclis üyeleri, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ali Aydın, Seval Gebeş ve Ömer Faruk Özer ile daire başkanları ve beraberindekiler eşlik etti. Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ’nin altyapı çalışmasını yaptığı Buldan ilçesindeki Merkezefendi Caddesi’nde hayata geçirdikleri sıcak asfalt çalışmasını inceleyen Başkan Zolan, burada vatandaşların istek ve önerilerini dinledi. Üstyapı çalışması öncesi doğalgaz çalışmaları da tamamlanan ve yoğun olarak kullanılan caddeye 1200 ton sıcak asfalt döküldüğü, bunun yanında kaldırım düzenlemeleriyle caddenin modern bir hale getirildiği belirtildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca sürdürülen sıcak asfalt çalışmalarını bir süre inceleyen Başkan Zolan, asfalt serim makinesi kullandı.

Altyapısı da tamamlandı

Başkan Zolan burada yaptığı açıklamada, Denizli Büyükşehir Belediyesinin Buldan’da yapmış olduğu birçok çalışma ve hizmetleri incelemek için ilçeye geldiklerini ifade ederek, Buldan’ın ana arteri konumundaki Merkezefendi Caddesi’ndeki üst yapı çalışmalarının sonuna geldiklerini söyledi. Başkan Osman Zolan, “Öncelikle caddemize yağmur suyu hatları ve doğalgaz hattı döşendi. Caddemizin altyapısını bitirdikten sonra asfalt çalışmalarına geçtik. 600 metre uzunluğundaki güzel caddemizin asfaltlanmasının da sonuna geldik” dedi.