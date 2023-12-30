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Araç, ekipman ve personeli ile Türkiye'de örnek gösterilen bir itfaiye teşkilatına sahip Denizli Büyükşehir Belediyesi, Buldan ilçesine kazandırdığı yeni itfaiye hizmet binası ile gücüne güç katacak.DENİZLİ (İGFA) - Türkiye'de örnek gösterilen itfaiye teşkilatına sahip Denizli Büyükşehir Belediyesi, itfaiye hizmetlerinde kaliteyi daha da artırmak için ihtiyaç olan bölgelere yeni hizmet binaları kazandırıyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda Buldan ilçe merkezine yeni itfaiye hizmet binası inşa ediyor. Yaklaşık 400 metrekare alan içerisine inşa edilen itfaiye hizmet binası 2 kat olarak yapılırken, tesis içerisinde araç parkı, idari kısım ve personel kullanım alanları bulunuyor. İtfaiye hizmetlerinin daha da modern şartlarda hizmet vereceği 4 itfaiye araç kapasiteli hizmet binasında bekleme salonu, yemekhane ve diğer sosyal ihtiyaçların karşılanabileceği alanlar da yer alıyor.

Dünya standartlarında donanıma sahip

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli’nin büyükşehir olması ile birlikte itfaiye hizmetlerini tüm kentte vermeye başladıklarını belirterek, bugün dünya standartlarında donanıma sahip bir teşkilata sahip olduklarını söyledi. İtfaiye teşkilatının araç, ekipman ve personeli ile Türkiye’ye örnek olduğunu vurgulayan Başkan Zolan, “Vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmek, canlarına tek bir zarar gelmemesi için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda Buldan ilçe merkezimize yeni bir itfaiye hizmet binası kazandırıyor, teşkilatımızın gücüne güç katıyoruz. Yeni binamız şimdiden hayırlı olsun” dedi.