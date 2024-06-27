Sanat hayatında yarım asrı deviren usta sanatçı Bülent Ortaçgil, Harbiye Açıkhava sahnesinde ‘Kadın Sesi Değmiş Şarkılar’ konseri ile binlerce hayranına tam bir müzik ziyafeti yaşattı.İSTANBUL (İGFA) -Türkiye’nin alanında öncü teknoloji şirketi ve lider kripto para işlem platformu Paribu sponsorluğunda Atlantis Yapım’ın organize ettiği Bülent Ortaçgil ‘Kadın Sesi Değmiş Şarkılar’ konseri Harbiye Açıkhava’da gerçekleşti.

Usta müzisyen Bülent Ortaçgil, özel projesi “Kadın Sesi Değmiş Şarkılar” ile, 26 Haziran akşamı Paribu ana sponsorluğu ve Atlantis Yapım organizasyonu ile Harbiye Açıkhava’da sahne aldı.

Bu özel konserde büyük usta Ortaçgil, kalplerde yer edinen şarkılarını ilk kez aynı sahnede buluşturduğu güçlü kadın vokaller Zuhal Olcay, Ceylan Ertem, Jehan Barbur, Melike Şahin ve Sena Şener ile seslendirdi.

Hayranlarının büyük ilgi gösterdiği konser yaklaşık 3 saat sürdü. Geçmişten günümüze en sevilen şarkılarını dostları ve hayranları ile birlikte seslendiren sanatçı kendisine bu özel konserde eşlik eden hayranlarına ve sahnesini paylaştığı kadın vokallerine teşekkür etti.