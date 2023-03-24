İzmit Belediyesi Kadın Girişimciler Merkezi, Bülent Türker Anaokulu’nda eğitim alan minik öğrencileri ağırladıKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren İzmit Kadın Girişimler Merkezi (İZGİM) okulları ağırlamaya devam ediyor.

Son olarak Bülent Türker Anaokulu’nda eğitim alan 23 öğrenci ve öğretmenleri İZGİM’i ziyaret etti. Okullarından alınan öğrenciler öncelikle Çocuk Kütüphanesi’nde kitapları inceleyerek güne başladılar.

Orman Haftası sebebiyle çocuklara doğa konulu eğitim verildi.

Ardından Akıl ve Zeka Oyunları atölyesinde keyifli vakit geçiren çocuklar girişimci kadınların atölyelerine de konuk oldu.

Atölyede el emeği ürünlerin yapılışını deneyimleme imkanı bulan çocuklar günü Çocuk Oyun Alanı’nda oyun oynayarak bitirdiler. Keyifli bir günü geride bırakan minik öğrenciler ve öğretmenleri İzmit Belediyesine teşekkür etti.